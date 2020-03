Imatralla kadonnutta iäkästä naista ei ole löytynyt, poliisi pyytää tarkistamaan ulkorakennukset myös Joutsenon puolella

0

Poliisi pyytää joutsenolaisia Korvenkylän, Rauhan, Tiuruniemen, Aholan ja Jänhiälän asukkaita tarkastamaan pihapiiriensä ulkorakennukset sekä maaseudulla ladot ja vastaavat rakennukset, joista kadonnut vanhus olisi voinut hakea suojaa.

Avunpyyntö liittyy Imatralla 16. maaliskuuta kadonneen noin 90-vuotiaan naisen etsintöihin, joita on jatkettu tällä viikolla.

Naista on etsitty poliisikoirapartioiden ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) etsijöiden toimesta maastossa sekä dronejen ja lentokoneen avulla ilmasta.

Etsintöjä on tehty Imatralla Imatrankoskella, Saareksiinmäellä ja Meltolassa sekä Joutsenon puolella Korvenkylässä, Rauhassa, Tiuruniemessä, Aholassa ja Jänhiälässä.

Kadonnut nainen on noin 150 senttimetriä pitkä, hoikka ja hyvä liikkumaan. Kadotessaan hänellä oli yllään punainen talvitakki, mustat housut ja mustat kengät. Päässään naisella oli silmälasit ja mukanaan musta kauppakassi.

Poliisi pyytää havaintoja naisen liikkeistä Kaakkois-Suomen poliisin tilannekeskukseen (p. 050 447 9574). Akuutissa tilanteessa voi soittaa suoraan hätäkeskukseen numeroon 112.