Pelastakaa Lapset tukee koronaepidemian takia ahdinkoon joutuneita lapsiperheitä

Pelastakaa Lapset ry tukee koronavirustilanteen takia ahdinkoon joutuneita lapsiperheitä muun muassa lahjakorteilla ruokakauppaan sekä tarjoamalla keskustelutukea lapsille ja nuorille netin välityksellä.

70 euron arvoisella lahjakortilla perhe saa ruoka-apua, joka auttaa konkreettisesti vaikeimman hetken yli. Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset jakavat lahjakortteja suoraan apua tarvitseville perheille esimerkiksi paikallisten yhteistyökumppanien, kuten sosiaalitoimen ja seurakuntien diakoniatyön avulla. Yhdistykset eivät ota vastaan hakemuksia, vaan tuki ohjataan tarvitseville perheille suoraan.

Ruokalahjakortteja jaetaan myös Joutsenon Pelastakaa lapset -yhdistyksen kautta.

Yhdistyksen mukaan erityisen haavoittuvassa asemassa ovat perheet, joissa on kasautuneita ongelmia esimerkiksi mielenterveyden, päihteiden ja väkivallan vuoksi. Jos perheessä on lisäksi talousvaikeuksia ja sosiaaliset suhteet kodin ulkopuolella ovat kaventuneet, voi tilanne muuttua entistä vaikeammaksi. Lasten hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että perheen tilanne ei pääse heikkenemään ja että perhe saa tarvittaessa ulkopuolista apua vaikeaan tilanteeseen.

– Neljän seinän sisälle eristäytyminen ja tulevaisuuden epävarmuus kalvavat varmasti suurinta osaa perheistä jollain tavalla, kehittämispäällikkö Antti Järventaus sanoo.

Yhdistys tarjoaa myös osoitteeessa netari.fi lapsille ja nuorille erilaisia kanavia, joissa huolenaiheista voi keskustella luotettavan aikuisen kanssa.

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.