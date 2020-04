Siunaukset siirtyvät ensi viikosta alkaen ulkotiloihin

0

Vainajan siunaus tapahtuu maanantaista alkaen aina ulkona koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Kaikki kappelit suljetaan toistaiseksi yleisöltä.

Joutsenossa siirrytään maanantaina muiden Lappeenrannan seurakuntayhtymän seurakuntien tavoin noudattamaan kirkkohallistuksen ohjeistusta.

Arkkuhautauksissa siunaus on haudalla. Seurakunnan työntekijät eivät osallistu arkun kantamiseen, vaan omaisten ja hautaustoimiston on huolehdittava siitä. Kantajat laskevat arkun etukäteen hautaan, ja hauta peitetään kannella. Seurakunnan työntekijät huolehtivat haudan kattamisesta ja kannen poistamisesta. Kukkalaitteita ja omaisia varten tuodaan ulos penkkejä.

Tuhkattavaksi menevien vainajien kohdalla seurakunnan työntekijät huolehtivat yhdessä hautaustoimistojen kanssa, että vainajan siirto ulos siunattavaksi ja siunaustilaisuuden jälkeen takaisin kylmätiloihin sujuu ongelmitta, eikä arkku kastu tai vaurioidu.

Käytännön järjestelyissä on hautausmaakohtaisia eroja. Niillä pyritään turvaamaan sekä saattoväen että työntekijöiden terveyttä.

– Toivomme omaisilta ymmärtämystä sekä sitä, että he noudattaisivat niitä määräyksiä, joita yleisistä kokoontumisista on annettu, toivoo hautaustoimen päällikkö Seija Kuosmanen Lappeenrannan seurakuntayhtymän tiedotteessa.