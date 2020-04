Nakottaako nalle ikkunalaudallasi?

0

Lasten piristämiseksi polkaistu nallehaaste on levinnyt maailmalta Suomeen koronaviruksen vanavedessä.

Haasteen idea on yksinkertainen: asettaa ikkunaan nalle tai muu pehmolelu ilahduttamaan ohikulkijoita.

Nallebongailulla voi maustaa kävelylenkkinsä. Nalleja tiiratessa, kuvatessa ja kuvia julkaistaessa on kuitenkin muistettava kotirauha ja yksityisyydensuoja.

Vastaa kyselyymme ja kerro kommenttikentässä, onko esimerkiksi nallebongailusta sukeutunut sinulle uusi harrastus.

Oletko ottanut osaa nallehaasteeseen? Kyllä

En Näytä tulokset