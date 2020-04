Auramaan terminaali starttasi maanantaina

0

Kuljetusliike Y. Auramaa Oy:n uusi Kaukokiito-terminaali käynnisti toimintansa Lampikankaalla maanantaina.

Terminaalissa on 3 000 neliötä lämmintä tilaa, lisäksi on 1 600 neliön kylmähalli. Lastauslaitureita on kaikkiaan 17, ja tontti on lähes seitsemän hehtaarin kokoinen.

Terminaalissa käsitellään maanteitse kulkevan rahdin lisäksi myös lentorahtia.

– Tilamme soveltuvat lähes minkä tahansa kappaletavaran varastointiin kuivista elintarvikkeista autonrenkaisiin, kertoo yhtiön Itä-Suomen aluejohtaja Erik Suolahti.

Terminaalissa työskentelee kuusi henkilöä myynti-, ajoesimies- ja terminaalitehtävissä sekä parikymmentä kuljettajaa, jotka vastaavat lähialueen nouto- ja jakeluliikenteestä. Vuositasolla terminaalin kautta kulkee noin 110 000 lähetystä.