Yksikään Etelä-Karjalan tartuntaketju ei ole alkanut Bergamon-lennoilta – epidemiahuippu on edessä heinäkuussa

Etelä-Karjalassa keskiviikkoaamuun mennessä todetut 11 koronavirustartuntaa ja niihin liittyvät tartuntaketjut ovat edelleen kaikki Eksoten tiedossa. Koronavirustestejä on Eksotessa tehty 676.

Tartunnat on pääosin saatu matkoilta eri puolilta Eurooppaa, mutta mikään niistä ei ole alkanut Ryanairin operoimilta Bergamon-lennoilta Lappeenrantaan. Näin kertoo Eksoten terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula.

Bergamo sijaitsee Pohjois-Italiassa Lombardiassa. Se on Euroopassa ollut yksi koronaviruksen ankarimmin koettelemista alueista. Lennot Bergamon ja Lappeenrannan välillä jatkuivat lähes maaliskuun puoliväliin.

Eksotelta ei saa tarkempia tietoja siitä, mistä päin maakuntaa tartuntoja saaneet asuvat.

­– Sairastuneet ovat enimmäkseen keski-ikäisiä, Tuula Karhula kertoo.

Siitä, kuinka kauan virus kurittaa Etelä-Karjalaa, Karhula antaa selkeän arvion.

– Etelä-Karjalassa ei olla vielä edes epidemiassa. Huippu on näillä näkymin täällä vasta heinäkuussa.

Päivystyksen tilat jaetaan

Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystyksen tilat jaetaan keskiviikkona 8. huhtikuuta puoliltapäivin. Tämä on varautumistoimenpide koronavirusepidemian vuoksi.

Sairaalan K-siipeen on lisätty varusteita ja uudistettu toimintamalleja. Hissien oviin on pantu sinisiä, punaisia ja vihreitä opastetarroja. Myös muita opasteita on lisätty.

Potilaat ohjataan päivystykseen K-siiven päivystyksen alaoven kautta lukuun ottamatta osaa ambulanssilla saapuvista. Alaovella päivystää hoitaja, joka haastattelee potilaan.

Kartoissa ovi näkyy nimellä OVI10. Sen löytää seuraamalla päivystykseen vieviä opasteita. Jos saapuu kävellen keskustasta päin, on mahdollista tulla myös sairaalan pääovista ja siirtyä yhdyskäytävää pitkin ulkokautta päivystykseen.

– Aina ennen päivystykseen tuloa on hyvä soittaa. Numero 116 117 palvelee niin koronatartuntaa epäileviä, kuin päivystykseen muista syistä saapuvia potilaita, neuvoo päivystyksen ylilääkäri Afra Prokki.

Alakerran vastaanottava hoitaja neuvoo potilaan oikeaan paikkaan.

Kipsipoliklinikka ja Ortopedian kontrollipoliklinikka ovat väliaikaisesti siirtyneet ortopedian poliklinikalle keskussairaalan B-siipeen, ensimmäiseen kerrokseen.