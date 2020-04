Arja Martikka odottelee puolisonsa kanssa lentoa Intiasta Suomeen – suunnitelmissa ovat kevättyöt lapsuudenmaisemissa Pulpilla

0

Arja Martikka viettää vuorotteluvapaata Intian kaakkoisosassa Chennaissa. Tarkoitus oli palata Suomeen toukokuun lopussa, mutta koronaepidemia muutti suunnitelmia jo maaliskuun ensimmäisellä viikolla.

Kunhan paluu Suomeen onnistuu, Martikalla on ensin edessään kahden viikon karanteeni.

– Kevättyöt lapsuuskotini maisemissa odottavat, ja paluu työhön kesäkuun alussa, Martikka kertoo Chennaista sähköpostitse.

Martikan puoliso työskentelee Intiassa.

– Kaikissa asiossa on kaksi puolta. Suljetussa Intiassa olen onnellinen, kun saan viettää yhteistä aikaa puolisoni kanssa 24/7, se on meille harvinaista.

Huolia tuli maaliskuun ensimmäisellä viikolla, kun Martikan puoliso sairastui flunssaan.

– Tuli korkea kuume ja vatsaoireita. Lääkärin mukaan ei ollut tarvetta tehdä koronatestiä, koska Intiassa ei lääkärin mukaan ole koronaa, Martikka kertoo.

Flunssa meni kuitenkin ohi, ja puoliso jatkoi työskentelyä etänä.

– Olin puolison mukana tutkimuksissa sairaalassa, ja kokemus vahvisti tunnetta, että haluan pysyä terveenä.

Lennot Suomeen oli varattu maaliskuun lopulle, mutta kaupalliset lennot peruttiin, ja he ilmoittivat Intian Suomen-suurlähetystöön, että ovat halukkaita evakuointilennolle.

– Tuli turvattomuuden tunne. Haluan mahdollisimman pian Suomeen. Intian koronatilanteesta ei ole luotettavaa tietoa, ja mahdollisuudet mellakoihin ovat suuret.



Nyt heillä on varattu kaupalliset lennot Intian Delhin ja Qatarin Dohan kautta Helsinkiin huhtikuun 16:nneksi päiväksi, mutta niidenkin toteutuminen on epävarmaa.

Koko maan sulkenut lockdown eli ulkonaliikkumiskielto todennäköisesti jatkuu 14. huhtikuuta jälkeenkin.

Ilman Whatsapp-ryhmää ja vapaaehtoisia olisimme pulassa.

– Suurlähetystö tekee yhteistyötä EU-maiden kanssa, ja olemme jonossa, jos jonkun maan evakuointilennolla olisi tilaa. Saksan järjestämälle evakuointilennolle emme päässeet.

Joillekin evakuointilennoille on mahdotonta päästä, koska kulku kentälle ei onnistu. Maan sisäisiä lentoja ei ole, ja osavaltioiden rajat on suljettu.



Ensimmäinen ulkonaliikkumiskieltopäivä Intiassa oli 22. maaliskuuta, ja sille määrättiin jatkoa kolme viikkoa. Ulkonaliikkumiskieltoa valvovat poliisit käyttävät Martikan mukaan myös fyysistä väkivaltaa.

Lähes kaikki kaupat ovat kiinni. Muutaman tunnin aukioloajoista saa tietoa puskaradion kautta, mutta kotitalon ulkopuolella ei ole turvallista.

– Päivää rytmittävät ruokatilaukset ja niiden maksaminen verkossa, Martikka kertoo.

Maksamisessa menee aikaa. Ensin syötetään maksun saajan tiedot, sitten lähetetään pankkiin maksamispyyntö. Siinä voi kestää parikin tuntia.

Kun saaja on hyväksytty, kirjaudutaan uudestaan nettipankkiin ja maksetaan, jolloin saa referenssinumeron, joka ilmoitetaan saajalle. Tilaukset noudetaan tiettyyn aikaan jostain alueen talosta.

Whatsupp-ryhmien kautta voi tilata ruokatarvikkeita ja valmiita ruoka-annoksia.

– Ilman tätä ryhmää ja vapaaehtoisia olisimme pulassa. Ryhmissä on aktiivista, nopeaa ja tehokasta, kun eri kansallisuuksia edustavat ihmiset sopivat tilauksista.

Täytyy olla koko ajan selvillä, mitä ryhmässä tapahtuu, tai ruokatilaus voi mennä ohi tai omat jo maksetut tilaukset voidaan myydä uudestaan toisille.

Yhteisöllisyys näkyy ja kuuluu muutenkin. Ensimmäisenä ulkonaliikkumiskieltopäivänä järjestettiin viiden minuutin pauke parvekkeilta. Siellä hakattiin kattilan kansia yhteen ja taputettiin. Naapurit myös auttavat toisiaan.

Chennaissa he asuvat taloyhtiössä, jossa on seitsemän 17-kerroksista kerrostaloa. Alue on aidattu, ja vartijoita on paljon.

Kävelylle on paras aika keskipäivällä, koska silloin on hiljaisinta. Iltaisin aika kuluu elokuvia katsellen. Mieliala vaihtelee.

– Kun saamme varattua uudet lennot, tulee toiveikkuus, ja päinvastoin. Matkalaukut on pakattu. Olemme valmiit lähtemään kentälle.

Koska kaaos koskee koko maailmaa, tämä aika on myös ikimuistoista.

– Intiassa siirtotyöläisten kohtalo on kauhea. Ei ole ruokaa tai asuntoa, eivätkä he pääse kotiseuduilleen. Slummeissa virus leviää varmasti. Niissä asuvat eivät uskalla ilmoittaa tartunnoistaan, koska eivät selviydy sairaalamaksuista.

Puolison työpaikka hoitaa myös Arja Martikan asiat Intian viranomaisten kanssa. Viisumi on voimassa toukokuun loppuun. Uusimisprosessi käynnistettiin maaliskuussa, mutta Martikka toivoo pääsevänsä Suomeen ja uusimaan viisumin siellä.

– En halua antaa passiani tällä hetkellä täällä yhdellekään viranomaiselle.

Intiaa Martikka kuvailee ihmeelliseksi värien maaksi.

– Olemme matkustelleet eri puolilla. On ihania jokia, jokiristeilyjä ja pieniä kyliä, joissa eletään esimerkiksi tekemällä perinteisesti käsin narua tai punomalla kattoja. Ruoka on maukasta. Banaanin lehdeltä sormin syöminen keskellä ei-mitään pysyy mielessä.

On teeplantaaseja, korkeita vuoria, turistikohteita, palatseja, temppeleitä, slummeja ja kadulla nukkuvia ihmisiä, lehmiä, vuohia, apinoita ja koiria keskellä vilkkaasti liikennöityjä teitä. Eriarvoisuus ja kastijärjestelmä näkyvät.

– Meidän asuinalueellamme on uima-allas ja kuntosali sekä puutarhurit ja vartijat. Portin ulkopuolella on aivan eri maailma, joka on nyt hiljentynyt täysin.

SARI PULLINEN

Arja Martikka Kotoisin Pulpilta, kävi siellä ala-asteen ja yläasteen Joutsenon koulukeskuksessa. Asuu Helsingissä. Koulutukseltaan merkonomi, työskentelee Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistossa kotoutumispalveluiden asiantuntijana. Viettää vuorotteluvapaata Intian Chennaissa puolisonsa luona, joka työskentelee siellä. Perheeseen kuuluvat aviopuoliso, kaksi tytärtä ja koira.