Junaliikenteessä katkoja huhti–kesäkuussa

Luumäki–Imatra-ratahanke aiheuttaa junaliikenteeseen katkoja, joiden aikana matkustajajunia korvataan bussikuljetuksilla.

Neljän tunnin liikennekatkoja on tiedossa ensi viikolla. Arkipäivinä toteutettavien katkojen aikana edistetään töitä muun muassa tulevalla Joutseno–Imatra-kaksoisraideosuudella.

Kaksi 20 tunnin katkoa on aikataulutettu toukokuun kahteen viimeiseen viikonloppuun. Kesäkuun kahtena ensimmäisenä viikonloppuna on luvassa kahdeksan tunnin katkot. Juhannuksena on 40 tunnin liikennekatko Joutseno–Imatra-rataosuudella ja 24 tunnin katko välillä Joutseno–Lappeenranta.

Bussikuljetuksista saa lisätietoja VR:ltä.