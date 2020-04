Kultsu FC:n ensimmäisessä pelipaitahuutokaupassa hitiksi nousi Olli Hätösen paita

0

Olli Hätösen pelipaidan hinnaksi asettui 85 euroa Kultsu FC:n pelipaitahuutokaupassa. Jalkapallojoukkue Kultsu FC huutokauppaa vuoden 2019 pelipaitoja varainhankintamielessä. Ensimmäisessä huutokaupassa, joka käynnistyi viime viikolla, kaupan olivat Hätösen lisäksi Alexander Odehin, Ville Vanttajan, Panu Peräkylän ja Saku Pesosen paidat. Huutokaupan toisessa erässä tarjolle tulivat Riku Nurkan, Anssi Kivistön, Mikko Tielisen, Antti Heinosen ja Miguel Rodriguezin paidat.

Käynnissä on toinenkin kampanja. PelipaitaKevät2020 kerää varoja urheiluseuroille

LAB-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijoiden organisoimassa PelipaitaKevät2020-kampanjassa huutokaupataan eri urheilulajien pelaajien pelipaitoja urheiluseurojen hyväksi.

Myynnissä on nimekkäiden pelaajien paitoja kuten koripalloilija Lauri Markkasen Chicago Bulls -paita, jääkiekkoilija Patrik Laineen Tappara-paita sekä jalkapalloilija Tim Sparvin Huuhkajat-paita.

Pelipaitojen lisäksi myynnissä on virtuaalisia 10, 50 ja 100 euron arvoisia tukitodistuksia.

Kertyvät varat jaetaan tasan mukana olevien 40 urheiluseuran kesken.

PelipaitaKevät2020-huutokauppaa käydään huuto.net-sivustolla. Se päättyy perjantaina 24.4.