Noutoannoksia myös Korvenkylän koululta

Lappeenrannan kaupunki aloittaa kouluruoan noutoannosjakelun tänään.

Huoltajille lähetetyn kyselyn vastausten perusteella ruoka-annoksia varataan 1 300 peruskoululaiselle.

Maanantaisin voi noutaa kahden päivän ruoat sekä koko viikoksi tarkoitetun ruokajuoman leipineen. Keskiviikkoisin noudettavissa ovat kolmen päivän ruoat.

Tilatut ruoka-annokset haetaan Joutsenossa paitsi Joutsenon myös Korvenkylän koulun keittiöstä. Joutsenon koululla annoksia jaetaan kello 12–17; Korvenkylässä ruokajakelu on kello 12–14.

Ruokaa noudettaessa on oltava terve, huolehdittava hyvästä käsihygieniasta ja pidettävä 1,5–2 metrin turvavälit.

Annospakatut ja jäähdytetyt ruoat säilyvät kolme päivää, kun ne siirtää kotona heti jääkaappiin.

Noutoannoksia jaetaan toistaiseksi. Käytännön jatkumista uhkaa tällä hetkellä ennen muuta se, että ruokien pakkaukseen tarkoitetusta materiaalista on orastavaa pulaa.