Martikanpellon koulu tavoitteena säilyttää, olympiatammi ja entinen apteekki suojellaan

Martikanpellon koulusta kaavaillaan toimitilarakennusta, jossa voisi olla esimerkiksi liike- ja toimistotiloja, ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastotiloja sekä matkailua palvelevia tiloja.

Maanantaina nähtäville tullut kaavaluonnos merkitsee 1939 valmistuneen ja 1957 ja 2001 laajennetun koulun taajamakuvan kannalta tärkeäksi rakennukseksi, joka tulee ensisijaisesti säilyttää.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on edistää vuonna 2012 koulukäytöstä poistuneen ja pari vuotta myöhemmin ensi kertaa myyntiin pannun kiinteistön kehittämistä ja myyntiä.

Nykyisessä asemakaavassa opetustoiminnalle osoitettu, Saimaantien, Kesolantien, Peltotien ja rautatien rajaama alue on yhtä tonttia. Kaavamuutoksella alue on tarkoitus lohkoa useampiin osiin, jotta olemassa olevat asuinkiinteistöt saavat omat tonttinsa.

Uusia omakotitalotontteja on tulossa kolme. Lisäksi koulun alaparkin paikalle saisi rakentaa 500-neliöisen asuinpientalon, jossa voisi olla myös liike- ja työtiloja.

Entinen apteekki Saimaantien töyräällä on saamassa suojelumerkinnän. Myös Berliinin olympialaisten 1936 nyrkkeilyn välisarjan kultamitalistin Sten Suvion saama, alun perin Viipuriin istutettu, 1944 evakuoitu ja Joutsenossakin kertaalleen siirretty olympiatammi suojellaan.

Koronatilanteen takia asemakaavaluonnoksesta ei järjestetä asukastilaisuutta. Kaava-aineistoihin voi kuitenkin tutustua kaupungin verkkosivuilla tai kaupungintalon Winkki-asiakaspalvelukeskuksessa 11. toukokuuta asti, johon mennessä myös mahdolliset mielipiteet on jätettävä.