Opi tunnistamaan ja bongaa sata lintulajia

BirdLife Suomi haastaa opettelemaan tunnistamaan ja havaitsemaan sata lintulajia tämän vuoden aikana. Suomessa pesii noin 250 lintulajia, joten sata lajia vuodessa ei järjestön mielestä ole aloittelijallekaan mahdoton tavoite. Lintujen tarkkailun voi yhdistää kaikkeen ulkoiluun.

100 lintulajia -haasteeseen voi osallistua kuka tahansa omaan tahtiinsa. Haasteessa on kolme sarjaa, joihin kaikkiin voi halutessaan osallistua.

Perinteisessä sarjassa lasketaan kaikki Suomessa havaitut ja tunnistetut linnut.

Ekosarja kannustaa lähiretkeilyyn ja tarjoaa myös lisähaasteen niille, jotka muuten helposti havaitsevat 100 lintulajia vuodessa. Tässä sarjassa lasketaan vain lintulajit, jotka on havaittu kotona tai pelkästään lihasvoimin tehdyillä retkillä.

Kuvaussarjassa voi yrittää valokuvata sata lintulajia vuoden aikana. Kuvatessa on kuitenkin varottava häiritsemästä lintuja.

Tunnista 100 lintulajia -haaste toteutettiin ensimmäisen kerran Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuonna. Lintuharrastus sopii myös poikkeusoloihin, kunhan välttää suosituimpia lintupaikkoja ja pitää muihin harrastajiin riittävää etäisyyttä.