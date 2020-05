Korona sotkee työväen vapun lisäksi myös paperimiesten pirskeet: Paperi 23 juhlii pyöreitä vasta 111-vuotiaana

Paperiliiton Joutsenon osasto 23 ry:n perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 110 vuotta. Perustele korkeintaan 110 merkillä, miksi tai mihin ammattiyhdistysliikettä tarvitaan vielä 2000-luvulla, Kimmo Virtanen.

– Työntekijöiden etuja parantamaan ja puolustamaan.

Kuinka kauan olet toiminut ammattiosaston puheenjohtajana, ja mikä sai sinut ryhtymään ay-aktiiviksi?

– Kahdeksan vuotta. Halusin vaikuttaa työpaikalla asioihin.

Entä kuinka pitkän uran olet tehnyt paperiteollisuudessa ja missä hommissa työskentelet nykyään?

– Olen ollut 28 vuotta Pulpin tehtaalla ja koko ajan korjauspuolella. Nyt olen alueasentaja.

Millainen maku jäi suuhusi Paperiliiton ja Metsäteollisuuden tuoreimmasta paperiteollisuuden työehtosopimuksesta ja TES-neuvotteluista?

– Huono. Sopimukset ovat aina olleet hankalia, mutta nyt Metsäteollisuuden käyttäytyminen tiedotusvälineissä oli pöyristyttävää, ja sitä itse tekemäänsä sopimusta arvostellaan vieläkin. Ammattiliittojen tarve korostuu tulevaisuudessakin. Viime kierrokselta nousee positiivisena asiana mieleen meidän joukkomme yhtenäisyys.

Paperi 23:n 110-vuotisjuhlat on siirretty koronavirustilanteen takia kesään 2021. Harmittaako?

– Kyllä harmittaa. Kaikki oli juuri saatu lyötyä lukkoon.

Millaiset pirskeet ovat luvassa?

– Jäsenille suunnattua rentoa ohjelmaa, hyvää ruokaa ja juomaa. Yritämme vähän uudistua mutta vanhoja tapoja kunnioittaen.

Myös vapaa-ajanviettopaikkanne Koivikko on koronan takia kiinni ainakin toukokuun loppuun. Miksi päädyitte sulkemaan sen?

– Koivikkoa vuokrataan vain omille jäsenille. Siksi päätös oli helppo. Suojaamme näin ammattiosastomme jäseniä.

Työväen vappua ei juhlita torilla. Miten juhlistat suomalaisen työn päivää koronavappuna?

– SAK järjestää virtuaalivapun 1.5. kello 13.30 sosiaalisessa mediassa. Sitä meinasin seurata.

Työstä maksettu palkka on korvausta menetetystä vapaa-ajasta. Mikä harrastuksesi nielee eniten rahaa?

– Mökkeily ja mökillä rakentelu. Aina on jotain tekemistä.

TIINA MANSIKKA

MIKÄ? Virtuaalivappu.fi Sisäministeriön ja poliisin käynnistämä kampanja, joka kannustaa ihmisiä viettämään vappua perinteistä poiketen verkossa ja kokoontumisrajoituksia noudattaen. Tarjoaa vaihtoehtoisia tapoja viettää vappua yhteisöllisesti mutta lähikontakteja välttäen. Kerää yhteen verkon vapputapahtumat ja -ohjelmat sekä vapunviettovinkit. Antaa myös viranomaisten vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

MUISTA MYÖS NÄMÄ Vappulehdet Etelä-Karjalassa ilmestyvä Vappulehti Ampiainen on Suomen vanhin yhtäjaksoisesti ilmestynyt vappulehti, jota julkaisee Itä-Suomen sanomalehtimiesyhdistys ISSY. 71. Ampiainen ilmestyi koronaviruspandemiasta huolimatta ja on ostettavissa painetun irtonumeron lisäksi myös sähköisenä näköislehtenä Lehtiluukku.fi-palvelusta. Teknillisen korkeakoulun opiskelijoiden toimittama Äpy väittää olevansa ”Suomen wanhin ja hauskin wappulehti”. Äpy on ilmestynyt vuodesta 1948 lähtien: alkuun epäsäännöllisesti ja 60-luvulta lähtien joka toinen vuosi. Seuraava Äpy ilmestynee suunnitellusti vappuna 2021. Suomen vanhin näihin päiviin säilynyt vappulehti lienee kuitenkin Pohjois-Karjalan Journalistiyhdistyksen Sulkasato, jonka 73. numero ilmestyi painettuna ja sähköisenä Lehtiluukussa. Äpyn tavoin vuorovuosin ilmestyy Aalto-yliopiston opiskelijoiden toimittama vappulehti Julkku. Se ilmestyi, kuten parillisina vuosina vuodesta 1978 lähtien, myös koronavappuna 2020 ja on ostettavissa verkosta. Tänä vuonna ilmestyivät myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskuntaa lähellä toimivan Polyteknisen Willimiesklubin PoWin julkaisema Hässi ja Oulun Arkkitehtikillan Ööpinen. Tampin eli Tampereen yliopiston teekkarien vappulehden julkaisu on sitä vastoin siirretty syksyllä järjestettävän opiskelijawapun yhteyteen.