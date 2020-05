KKV muistuttaa: Laillisilla keräyksillä on aina lupa

Poikkeustilanteet ovat usein otollista aikaa kehittää uskottavalta tuntuvia huijausyrityksiä, kun ihmisten hätää saatetaan käyttää vilpillisesti hyväksi. Tällä hetkellä rahaa voidaan yrittää kerätä koronavirukseen liittyvän pelon ja epävarmuuden varjolla.

Vaikka tilanne näyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) mukaan toistaiseksi rauhalliselta, KKV neuvoo olemaan tarkkana, jos saa koronavirukseen liittyviä rahankeräyspuheluita.

Yksi konsti varmistua keräyksen laillisuudesta on tarkistaa, onko lahjoituksen pyytäjällä rahankeräyslupaa. Rahankeräyksen edellytyksenä on, että kerääjä on hakenut rahankeräyslupaa Poliisihallitukselta tai tehnyt poliisilaitokselle ilmoituksen pienkeräyksen järjestämisestä. Laillisen keräyksen tunnistaa lupa- tai pienkeräysnumerosta.

Poliisihallitus ohjeistaa varmistumaan rahankeräysluvan laillisuudesta kysymällä, mikä rahankeräysluvan saajan nimi ja luvan numero on, milloin ja missä keräys voidaan suorittaa, mikä luvan myöntänyt viranomainen on ja mikä on kerättävien rahojen käyttötarkoitus.

Hyväntekeväisyyspuheluksi naamioidun soiton takana voi olla esimerkiksi voittoa tavoitteleva yritys. Jos on tietämättään joutunut rahankeräyksen varjolla jonkin tuotteen tilaajaksi, siitä ei tarvitse maksaa. Laskun lähettäjään kannattaa olla yhteydessä ja vaatia laskun ja väitetyn tilauksen mitätöintiä.

Kuluttajaneuvonta palvelee mahdollisissa riita-asioissa.