Vaihtoehtovappu vei Saimaalle

Erkki Kämäräisen vappu on tavannut olla buukattu. Vuosia ohjelmaan on kuulunut työväen vappu marsseineen. Se jäi nyt välistä, mutta onneksi on vaihtoehtoja.

Tätä silmälläpitäen Kämäräinen lumpsautti viikko sitten torstaina veneen vesille Joutsenon venesatamasta. Suunnitelmissa oli vapun vietto saarimökillä Saimaalla.

Poikkeuksellinen oli ajankohtakin.

– Jonain vuonna olen veneen laskenut ennen vappua, mutta että 23. päivä huhtikuuta. Kyllä tämä on historiallisen aikainen veneilykauden aloitus.

Viime viikolla Likosenlahdessa oli karkeasti arvioiden nelisenkymmentä venepaikkaa käytössä.

Aikaisen veneenlaskuajankohdan on pannut merkille myös Likosenlahden venesatamaa pyörittävän Joutsenon veneseuran kommodori Ilkka Pöyhiä.

– Kyllä siellä aika monta venettä vesillä on, eli kauden voi katsoa alkaneen.

Pöyhiän arvion mukaan suurimittaisempi veneiden vesillelasku ajoittuu kuitenkin toukokuulle.

Onhan vesillä hiton kylmä.

Erkki Kämäräinen

Itse venesatama viettää toimintojen puolesta hiljaiseloa koronatilanteen takia. Suurin muutos tälle kaudelle on Kahvila Satamatorni, jonka pyöritys on ulkoistettu imatralaiselle ravintolayrittäjälle Timo Mankille.

– Päätimme lopettaa kahvilatoiminnan seuran ylläpitämänä, koska toiminta oli tappiollista monta vuotta.

Tänä vuonna veneseura on investoinut sähköiseen varausjärjestelmään, joka kattaa laituri- ja talvisäilytyspaikat.

Toimittaja antaa vielä järjestelmälle viimeisen silauksen, ja se on määrä saada käyttöön pikimmiten.

Vaikka vene meni vesille, ei Erkki Kämäräiselläkään hengenpalava kiire vesille ollut pintaveden lämpötilan ollessa noin kahdeksan astetta.

– Onhan vesillä hiton kylmä, vaikka sehän on vain pukeutumiskysymys.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ