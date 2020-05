Ikääntyneille maksuttomia parvekejumppia

Lappeenrannan kaupungin liikuntatoimi on aloittanut parvekejumppien pitämisen ikääntyville kaupunkilaisille.

Ensimmäiset jumpat pidettiin Lappeenrannan palvelukeskussäätiön Koivukodissa ja Luukkaankodissa, ja niihin osallistui 13 asukasta.

Parvekejumpan voi tilata maksutta oman taloyhtiön pihalle. Parvekejumpat on tarkoitettu etenkin ikääntyvien liikkumisen tueksi sekä piristykseksi.

Liikunnanohjaaja Ulla Pyysalon mukaan parvekejumppa on matalan kynnyksen maksutonta liikuntaa, johon ei tarvita erillisiä välineitä. Mukaan osallistutaan joko omalta parvekkeelta tai ikkunan takaa ohjaajan liikkeitä seuraten.

– Jumppahetki kestää noin 10–15 minuuttia, ja jokainen voi osallistua jumppaan omien voimavarojensa mukaan. Jumpassa tehdään seisten helppoja lihasvoimaa ja tasapainoa ylläpitäviä liikkeitä, joita voi halutessaan tehdä kotona myös itsenäisesti.

Jumpan voi tilata liikunnanohjaaja Ulla Pyysalolta puhelimitse numerosta 040 674 2869 tai sähköpostitse osoitteella ulla.pyysalo@lappeenranta.fi.