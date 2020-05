Kolumni: Äänekkäät apulaisemme

Kun Mikki Hiiri -leivänpaahdin meni rikki, olin huojentunut. 50-luvun Ameriikkaa henkivää laitetta ostaessani en ollut tullut tutustuneeksi tarkemmin sen muihin kuin esteettisiin ominaisuuksiin. Paitsi että se paahtoi leipiin Disneyn pallokorvan kuvan, joka oli melkein yhtä tulkinnanvarainen kuin Jeesuksen kasvot käärinliinassa, se luritti pienen sävelmän paahtotyön päätteeksi.

Aika nopeasti lurituksesta muodostui hermoja raastava. Kaiketi hilpeäksi ajatellusta sävelmästä tuli hauska oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun sävel ensioireena härvelin tulevasta rikkoutumisesta muuttui epä- ja alavireiseksi.

Onneksi sekään vaihe ei kestänyt pitkään. ”Valitettavasti tätä mallia ei ole enää saatavana, mutta takuu kattaa minkä tahansa toisen paahtimen.” ”Onpa har-mi. Otan minkä tahansa, joka ei soi, kiitos.”

Yksilöllisyys ja kustomointi ovat päivän sanoja, joilta kodinkoneiden suunnittelija on äänimaiseman osalta sulkenut korvansa.

Ääntä pitäviä koneita ja laitteita on sittemmin ilmaantunut pyytämättä ja tilaamatta kaikkialle. Yhteistä niille on se, ettei piipitystä saa kytkettyä pois. Yksilöllisyys ja kustomointi ovat päivän sanoja, joilta kodinkoneiden suunnittelija on äänimaiseman osalta sulkenut korvansa. Valitse vapaasti lempivärisi tai integroi koko aparaatti piiloon (mieheltäsi), mutta hiljaiseksi et sitä saa.

Eikä piipityksen ärsyttävyys suhteessa syyhyn, josta piipityksellä varoitetaan, ole lainkaan verrannollista. En siis puhu nyt palovaroittimesta enkä herätyskellosta. Myönnettäköön, että pesuohjelman päättymisestä piipittävällä pyykinpesukoneella on puolensa: jos unohtaa märät pyykit koneeseen, ne alkavat haista.

Mutta tämä: kopiokone piipittää valotuslasille ”unohtuneista” originaaleista. Ja tämä: induktioliesi piipittää levyn – sammuttamisesta! Jotenkin vielä ymmärtäisi, jos piippaus viestittäisi, että ”hei, huomasithan, että laitoit levyn päälle”. Ruoka saattaa kyllä unohtua hellalle – palamaan, ei jäähtymään.

Tänä keväänä olen kuitenkin yllättäen alkanut kaivata piippaavaa ominaisuutta. Olisi niin kovin kätevää, jos meissä jokaisessa olisi sensori, joka mittaisi etäisyyttä muihin, ja sireeni, joka alkaisi piipata, jos itse lähestyisi liiaksi toista tai tämä toinen tulisi liian lähelle sinua. Pysäköintitutkan lailla piipitys taajenisi, mitä lyhyemmäksi etäisyys kaventuisi.

Sensorin voisi kytkeä pois päältä kotioloissa tai säätää niin, ettei se reagoisi valittuihin henkilöihin lainkaan. (Toki on hetkiä, jolloin perheenjäsenten haluaisi pysyttelevän mahdollisimman kaukana, jopa toisella planeetalla.)

Sensori-sireenin pääasiallinen käyttöpaikka olisi ruokakauppa. Se suorastaan ulvahtaisi, kun kärsimätön kanssa-asiakas kurkottaisi maitopurkkia editsesi tai änkisi vierelle pakkaamaan ostoksiaan.

Ilman tätä huipputeknologiaa on käytöstapojen nimissä vain tyydyttävä mulkoilemaan vihaisesti ja puremaan hampaita yhteen, vaikka mieli niin tekisi sihauttaa niiden välistä pari valittua sanaa.

TIINA MANSIKKA