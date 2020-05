Pääkirjoitus: Tuki etenkin pienille yrityksille on nyt tärkeää

Uskaltauduin käymään kampaajalla viime viikolla. Kampaajani on myös ystäväni, ja halusin omalta pieneltä osaltani tukea häntä tässä yhtäkkiä päälle kaatuneessa kriisissä.

Hän on yksinyrittäjä, eikä ole ELY-keskuksen koronatukien piirissä niin kuin 1–5 työntekijää työllistävät yritykset ovat.

Tukitoimia on hänenlaisiaankin yrittäjä varten tarjolla, mutta silti tilanne on tukala.

Tilastokeskuksen arvion mukaan Suomessa on yli 150 000 yritystä, jotka työllistivät 1–5 henkilöä vuonna 2018.

Kaikista tilastoiduista yrityksistä ne muodostavat 42 prosenttia, ja niissä kävi töissä lähes 250 000 henkeä.

Kansantalouden kannalta pienyritykset ovat äärettömän tärkeitä, ja niistä kannattaa pitää huolta: valtiolla ja kunnilla on hyvä olla tukiratkaisuja niin kauan, kun asiakkaat eivät pysty käyttämään yritysten palveluita normaalisti.

Toimialat ovat erilaisia, ja nyt päällä oleva kriisi näkyy niissä eri tavoin. Toiset pystyvät jatkamaan työskentelyä lähes tavanomaiseen tapaan, toisista asiakkaat ovat kaikonneet lähes kokonaan.

Pelko tartuntojen leviämisestä on täysin ymmärrettävä, kun näkymätön vihollinen tuntuu vaanivan kaikkialla. Eräs yritys kehottaa Uudeltamaalta tulevia asiakkaita suojautumaan asiointinsa ajan muita huolellisemmin.

Hyvä käsihygienia ja turvavälien noudattaminen kuuluvat kuitenkin nyt aivan kaikille, jotka lähtevät ihmisten ilmoille.

SARI PULLINEN