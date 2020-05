Viikon nettikysymys: Onko koronarajoitusten purkaminen mielestäsi hyvä asia?

Maan hallitus on alkanut purkaa koronaepidemian taltuttamiseksi määrättyjä rajoituksia. Näin ollen pian päästään käyttämään jälleen kirjastoja ja ulkoliikuntapaikkoja ja kesäkuun alusta myös kokoontumaan isommalla porukalla kuin tällä hetkellä.

Onko koronarajoitusten purkaminen mielestäsi hyvä asia? Kyllä

Ei Näytä tulokset Loading ... Loading ...

Myös Kultsu FC pääsee kohta harjoittelemaan pienryhmissä. Kultsu FC:n pelaajat ovat harjoitelleet jo viikkoja omatoimisesti henkilökohtaisten harjoitusohjelmien mukaan. Jalkapallon Kakkossarja ohjeisti tiistaina treenaamiskäytäntöjä.

– Mietimme, voiko koko joukkue treenata pienryhmissä yhtaikaa toukokuun ajan. Kenttä jaettaisiin kolmeen osaan, jotta etäisyydet pysyvät, pohtii Kultsu FC:n joukkueenjohtaja Janne Borgström.

Jalkapallo on kontaktilaji, ja siinä on vaikea pitää turvavälejä.

Normaaliharjoitteluun koko joukkueen voimin voitaisiin siirtyä kesäkuun alusta. Suomen Palloliitto selvittää yleisön pääsyä peleihin.

– Kakkosen seuroilla on se kanta, ettei pelejä aloiteta ilman yleisöä. Se ei ole taloudellisesti kannattavaa kellekään, Borgström sanoo.

Kultsun vastuuvalmentaja Jukka Korhonen muistuttaa, että jalkapallossa 50 hengen maksimirajoitus tulee nopeasti täyteen. Kahden joukkueen 18 pelaajaa muodostavat jo lähes 40 hengen joukon. Sen päälle tulevat valmentajat, erotuomarit ja heidän tarkkailijansa, kenttähenkilökunta ja järjestysmiehet.

– Jalkapallo on kontaktilaji, ja siinä on vaikea pitää turvavälejä. Aina on sekin epävarmuus, että joku joukkueessa voi sairastua, Korhonen muistuttaa.

Kaupungin ulkoliikuntapaikat avataan 14. toukokuuta lähtien seuroille.

– Monet lajiliitot ohjeistavat parhaillaan, kuinka harjoitella säännösten mukaisesti, kertoo Lappeenrannan kaupungin liikuntajohtaja Pasi Koistinen.

Kesäkuun alusta avataan halukkaille myös sisävuoroja.

– Ulkoliikuntapaikat ovat olleet vapaassa käytössä, mutta seuroille ei ole annettu vuoroja, Koistinen kertaa.

SARI PULLINEN

Valtioneuvoston linjaus 4.5. Rajoituksia aletaan purkaa Ulkoharrastuspaikat avataan 14.5. alkaen kokoontumisrajoituksia noudattaen. Urheilukilpailut ja -sarjat käynnistyvät 1.6. alkaen erityisjärjestelyin. 1.6. alkaen avataan asteittain mm. harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja urheilu-, nuoriso-, kerho- ja kokoontumistilat. Henkilömäärärajoitus lievenee 10:stä enintään 50:een 1.6. alkaen.