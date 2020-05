Korona koettelee myös Terävien yritystä, mutta usko tulevaan on vahva: ”Kyllä se lähtee siitä rullaamaan”

Ari Ravintolat Oy:n yrittäjällä Ari Terävällä riittää uskoa tulevaan ja koronavirustilanteesta selviämiseen.

Näin siitäkin huolimatta, että Terävän ja hänen puolisonsa ja yhtiökumppaninsa Erja Terävän yrityksen kolmesta kivijalasta kaksi halvaantui koronavirusepidemian ja siihen liittyvien rajoitusten takia pitkälti kokonaan ja kolmaskin ontuu.

– Liikevaihto tipahti huhtikuussa 80 prosenttia.

Yritystuet ovat tilanteessa laiha lohtu.

– Toki olemme hakeneet ELY-keskukselta ensi vaiheen selvitystukea. Tuki on kuitenkin tarkkaan korvamerkittyä rahaa, jota ei käytännössä voi käyttää kassavajeen paikkaamiseen.

Tilauskirjat tyhjenivät viikossa

Kahvila Joutsenessa on siirrytty noutoruoan myyntiin, koska paikan päällä lounastaminen on kielletty tällä tietoa toukokuun loppuun asti. Lisäksi Terävät toimittavat Joutsenen lounasruokaa K-supermarket Piranaan.

Lounaskahvila Lara on tällä haavaa kokonaan kiinni.

– Premekonin tiloissa toimiva Lara olisi työpaikkaruokalana voinut periaatteessa pitää ovensa avoinna, mutta ruokailijoista iso osa on toimihenkilöitä, jotka ovat siirtyneet etätöihin. Niinpä päädyimme yhteisymmärryksessä Premekonin kanssa sulkemaan ruokalan.

Karjalan Pitopalvelun liiketoiminta on tipahtanut liki nollaan.

– Koko tänä aikana meillä on ollut kaksi pientä muistotilaisuutta. Tilauskirjat tyhjenivät yhdessä viikossa, Ari Terävä kertaa 18. maaliskuuta alkanutta poikkeustilaa.

Henkilökunta lomautettuna ja lomalla

Yrittäjäpariskunta mukaan luettuna Ari Ravintolat työllistää kuusi vakituista työntekijää.

– Henkilökunta on yhtä osa-aikaista lukuun ottamatta lomautettu. Hän hoitaa ateriapalveluamme kuten ennenkin eli toimittaa ruokaa pääasiassa vanhuksille.

Terävät kiittelevät työntekijöitään joustamisesta.

– Kesälle jyvitetyt vuosilomat sovittiin pidettäväksi jo nyt toukokuussa, jotta kesäkuussa päästään heti painamaan töitä.

Valtioneuvoston maanantaisten linjausten mukaan ravitsemisliikkeiden asteittainen avaaminen aloitetaan kesäkuun alussa. Asiakasmääristä ja anniskeluajoista säädetään myöhemmin toukokuussa tarkemmin. Rajoitusten höllentäminen voi kääntyä myös tiukentamiseksi, jos epidemiatilanne muuttuu jo tässä kuussa purettavien muiden rajoitusten jälkeen.

Ihmiset yhä varovaisia

Kokoontumisia koskevaa henkilömäärärajoitusta lievennetään kesäkuun alussa nykyisestä kymmenestä enintään 50 henkilöön. Kokoontumisrajoitusta sovelletaan muiden muassa yksityisiin tilaisuuksiin, mikä mahdollistaa myös juhlien järjestämisen perhettä isommalla porukalla.

Terävillä on valmius polkaista myös pitopalvelu käyntiin heti, kun kysyntä viriää.

– Me pystymme toimimaan hyvin lyhyellä varoitusajalla. Uskoisin kuitenkin, että rajoitusten höllentämisestä huolimatta ihmiset ovat kokonaisuudessaan niin varovaisia, etteivät padot niin sanotusti aukea ihan heti. Voi mennä pitkällekin kesään tai syksyyn, ennen kuin ihmiset uskaltautuvat liikkumaan, Ari Terävä aprikoi.

Myös valtiojohto toivoo 70 vuotta täyttäneiden edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan.

Jos tänä päivänä olisi aloittanut nollasta, saattaisi pelottaa pikkuisen enemmän.

Ennemmin tai myöhemmin tilanne normalisoituu, Terävät luottavat.

– Jossain vaiheessa patoutunut kysyntä rupeaa näkymään. Uskoisin, että viimeistään syksyllä myös yrityksillä alkaa olla tarvetta järjestää erilaisia keväältä siirtyneitä tilaisuuksia, joihin me hoidamme tarjoilut. Pitää vain uskoa, että kyllä se lähtee siitä rullaamaan.

Tulevaisuudenuskoa on Terävien mielestä helpompi kannatella, kun yrityksen perusta on valettu tukevalle pohjalle jo aiemmin.

– Viimeiset kaksi vuotta olemme olleet sillä tasolla, jolle on alusta asti pyritty. Tiedossa on, että kannattavaa liiketoimintaa on mahdollista harjoittaa. Jos tänä päivänä olisi aloittanut nollasta, saattaisi pelottaa pikkuisen enemmän.

Ari Terävä aloitti ravintolatoiminnan toiminimellä alkuvuodesta 2015. Sittemmin Erja Terävä jätti palkkatyönsä kaupan alalla, ja perheyrityksen yhtiömuodoksi vaihtui avoin yhtiö. Viime vuodenvaihteesta alkaen Ari Ravintolat on ollut osakeyhtiö.

