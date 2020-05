Lappeenranta laati ohjeen koronaturvalliseen koulunkäyntiin

Lappeenrannan kaupungin opetustoimi on laatinut suunnitelman, jolla pyritään minimoimaan koronaviruksen tartuntariskiä oppilaiden palatessa peruskouluihin. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti oppilaat palaavat peruskouluihin lähiopetukseen ensi viikon torstaista 14. toukokuuta alkaen.

Opetustoimi on laatinut ohjeet, joiden avulla on tarkoitus ennaltaehkäistä mahdollisten koronavirustartuntojen leviäminen koulupäivän aikana. Koulut tiedottavat oppilaiden huoltajia tarkemmista toimintatavoistaan Wilma-viestillä tänään perjantaina 8.5.

Huomio hygieniaan ja etäisyyksiin

Keskeistä on korostetusta hygieniasta sekä riittävistä henkilöiden välisistä etäisyyksistä huolehtiminen.

Koulut ovat ratkaisseet tämän porrastamalla koulupäivien pituuksia, lisäämällä koulun ulkopuolella annettavaa opetusta ja ottamalla tarvittaessa lisätilaa käyttöönsä.

Oppilasryhmät ruokailevat mahdollisuuksien mukaan omissa luokissaan. Myös ruokalassa ruokaillaan ryhmittäin henkilöiden välisistä etäisyyksistä huolehtien. Oppitunnit pidetään ryhmäkohtaisesti mahdollisimman pitkälti samassa luokkahuoneessa.

Opettajat valvovat tehostetusti siirtymisiä, ruokailuja, välitunteja sekä oppilaiden hyvää käsihygieniaa. Rehtorit ovat myös organisoineet koulun sisääntuloreittejä sekä välituntialueita siten, että opetusryhmät pysyvät mahdollisimman erillään myös kouluun tultaessa ja välituntien aikana.

Tilojen ja tarvikkeiden puhdistukseen ja desinfiointiin kiinnitetään erityishuomiota. Kouluille on hankittu käsihuuhdetta.

Poissaolon syyksi kelpaa myös pelko

Jos oppilas tai hänen perheenjäsenensä kuuluu riskiryhmään, on oppilaalla oikeus olla pois koulusta hoitavan lääkärin suosituksen perusteella. Huoltajan selvitys Wilman kautta riittää.

Poissaolon syyksi voidaan hyväksyä myös esimerkiksi koronavirustilanteesta johtuva oppilaan tai huoltajan pelko siitä, että oppilas saa koulussa tai koulumatkalla koronavirustartunnan.

Kouluruoan jakelu viimeisen kerran maantaina

Koulujen avautuessa kouluruoan annosjakelu päättyy. Viimeinen jakelukerta on maanantaina 11.5., jolloin jaetaan kahden päivän ateriat sekä välipalakeksejä ja hedelmiä, joilla korvataan keskiviikon ateria. Keittiöt eivät pysty sisällyttämään ruokajakeluun keskiviikon ateriaa, sillä keskiviikkona keittiöt valmistautuvat torstaina kouluilla kaikille tarjottavien aterioiden valmistamiseen. Myös koteihin jaettavat ruoat toimitetaan viimeisen kerran maanantaina.