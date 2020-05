Mielipidekirjoitus: Pöyhiänniemen laavun yökäyttäjiltä etiketti hukassa

Joutsenon Pöyhiänniemessä on mahtavissa maisemissa kuntopolku sekä laavu. Laavua ylläpitää Punnanlahti-Pöyhiänniemen kyläyhdistys ry vapaaehtoisvoimin. Viime aikoina useat laavun käyttäjät ja ylläpitäjät ovat joutuneet kohtaamaan ikäviä tilanteita laavulla. Puita on kaadettu, roskia ja tölkkejä on ympäristössä, ja grillin ritilöiden hävittäminen on ollut myös jo pitkään trendinä.

Laavun ja reitin saavutettavuus on ihanteellinen. Lapsiperheistä ikääntyneisiin on lähes kaikkien mahdollista kävellä tuo kaunis reitti ja hakea retkeilytunnelmaa varsinkin näin poikkeusaikana.

Facebook-kirjoittelun perusteella näin tämä tosiaan menee – päiväsaikaan. Aamulla ensimmäiset lenkkeilijät keräävät tosin yön jäljiltä roskia ja tölkkejä, mutta muuten aamusta iltaan käyttö on tarkoituksenmukaista.

Laavun saavutettavuus saa liikkeelle ihmisiä myös iltamyöhään ja yöaikaan, jolloin lenkkeilijät ja makkaranpaistajat eivät laavua käytä.

Herää kysymys, keitä nämä käyttäjät ovat, jotka toiminnallaan ovat aiheuttamassa sen, ettei laavun ylläpito ole enää kohta mielekästä. Jos he ovat aikuisia, jokamiehenoikeuksien ja retkeilyetiketin muistuttelu lienee paikallaan. Periaatteena on, ettei retkikohteeseen tai luontoon jää mitään jälkiä käytöstä.

Vaikka yöajan käyttäjät eivät olisikaan aikuisia vaan nuoria, on vastuu silti aikuisilla eli vanhemmilla. On vanhempien vastuulla tietää, missä oma nuori liikkuu, ja vanhempien kasvatusvastuuseen kuuluu myös jokamiehenoikeuksien opettaminen omalle jälkikasvulle.

Vanhemmat taas voivat ottaa nuorisolta oppia siitä, että yhteydenpito on nykyaikana yllättävän helppoa.

On hämmentävää, että vallitsevassa tilanteessa on mahdollista, että laavun väärinkäyttö on lisääntynyt, kun liikkuminen ja sosiaaliset suhteet ovat minimissään. Vanhemmat eli aikuiset ovat tästäkin vastuussa.

Facebook-kirjoittelussa ”katseet kääntyivät” nuorisoon, mutta olisi varmasti syytä kääntää katseet vanhempiin. Vanhemmat ja aikuiset ovat vastuussa siitä, mitä jälkikasvulle opetetaan ja millaista esimerkkiä näytetään.

Nyt on hyvä aika retkeillä yhdessä perheenä ja varmistaa, että omalla perheellä on jokamiehenoikeudet ja retkeilyetiketti hallussa.

Vanhemmat taas voivat ottaa nuorisolta oppia siitä, että yhteydenpito on nykyaikana yllättävän helppoa. Puhelinta voi käyttää esimerkiksi siihen, että viestittelee lasten kavereiden vanhempien kanssa ja varmistaa, että aina jollain aikuisella on varma tieto, missä nuoriso liikkuu.

Kaikilla on siis oikeuksia, mutta erityisesti velvollisuuksia. Toivottavasti jokaisessa joutsenolaisessa perheessä käydään keskustelua näistä selkeästi unohtuneista asioista.

Arvostetaan vapaaehtoistyötä, jota Pöyhiänniemen alueen hyväksi tehdään. Näytetään tuo arvostus käyttämällä laavun aluetta niin, että paikka jää aina hyvään kuntoon ja seuraavien on mukava tulla.

JENNA BRISK

Joutseno