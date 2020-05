Runoille ideoitiin uusi julkaisupaikka – Joutsenosta kotoisin oleva Juho Nieminen keksi tarjota runoja Teksti TV:ssä julkaistavaksi

Ylen Teksti-tv:n sivusta 235 se lähti.

Legendaarinen numerosarja ainakin jääkiekkoniiloille. Sivulta löytyvät NHL:n tulokset, ja moni änäriin intohimoisesti suhtautuva aloittaa aamunsa numerosarjan räpeltämisellä kaukosäätimeen.

Tai aloitti. Sattuneista syistä valtameren takaisen jääkiekkosarjan tulokset eivät tällä hetkellä sivulle päivity.

Yksi räpeltäjistä on Juho Nieminen, joka on runoilija ja Joutseno-lehden kolumnisti, mutta myös jääkiekkofani.

Änärisivusta Nieminen sai idean, joka lähti kertaantumaan. Mies lähestyi Yleä sähköpostilla, jossa ehdotti Teksti tv:n sivuille nostalgisia urheilujuttuja.

– Selitin, että monilla on varmaan vieroitusoireita ja paha mieli, kun EM-kisat ja olympialaiset peruttiin.

Sivuista vastaava Ylen toimittaja Matti Rämö tykästyi ideaan välittömästi. Urheilutoimituksen kanssa pidettyjen palaverien jälkeen sivulla pyörii Teksti-tv:n NHL-retrosivu. Siellä julkaistaan päivittäin kymmenen vuotta sitten pelatun NHL-kierroksen tulokset.

Rämön kiittäessä Niemistä ideasta ja kertoessa hankkeen toteutuvan runoilijan päässä muhi jo seuraava ajatus.

Neljä runokirja julkaissut ja lavarunoilijana ympäri Suomea kiertänyt Nieminen ehdotti, eikö Teksti-tv:ssä voisi julkaista runoja.

– Idea sopii toiminnallisesti Teksti-tv:n linjauksiin täydellisesti. Pyrimme kuuntelemaan sisältöasioissa käyttäjiä, Rämö sanoo.

Koska Rämö on lajissaan ainut laatuaan, hän on ainut Teksti-tv:tä kokoaikaisesti tekevä toimittaja, eikä tällä kertaa tarvittu palavereja, vaan idea otettiin käytäntöön yksimielisellä päätöksellä.

Huhtikuun 17. päivästä lähtien sivulla on julkaistu päivittäin uusi runo, eli runoja on julkaistu tähän mennessä parisenkymmentä.

Jos ei aamulla ollut katsonut änärituloksia ja jäi siitä kiinni, siitä sai välittömästi kuittailua.

Juho Nieminen

Julkaisujen säännöt ovat simppelit. Työotsikkona on Karanteenirunot.

– Se kertoo sisällöstä jo aika paljon, Nieminen sanoo.

Koska julkaisualustalla ei ole ikärajoja, pornografiset tai muuten asiattomat runot eivät kuulu mukaan.

– Myöskään politikointia ja änkyröintiä ei hyväksytä.

Kevät, toivo ja vallitseva tilanne sen sijaan ovat esimerkkejä aiheista. Runoja voi lähettää kuka vain.

Runot valitsee raati, johon kuuluu Niemisen lisäksi joukko lavarunouden asemaa ja toimintaedellytyksiä Suomessa edistävän Helsinki Poetry Connection ry:n aktiiveja.

Yle puolestaan tarjoaa runoille julkaisualustan.

– Idea oli loistava, mistä Juholle kiitos. Minulla ei olisi resursseja tehdä sitä, mitä Helsinki Poetry Connection nyt tekee.

Palkkioita runoista ei makseta, ja niiden oikeudet jäävät tekijälle. Runoja julkaistaan toistaiseksi, ja ainakin niin kauan kuin hyvää runoutta tulee tarjolle tilanteen kestäessä.

Akuuttia pulaa runoista ei ole. Nieminen ynnäilee lähetettyjen runojen kokonaismäärän olevan vapun jälkeen noin 200.

Juho Nieminen on ilahtunut siitä, kuinka kivuttomasti runojen julkaisu saatiin käyntiin niin Ylessä kuin runoja haavittavassa raadissakin.

– Usein ideoihin suhtaudutaan skeptisesti ja pelätään, että aikaa menee esimerkiksi liikaa. Nyt kaikki lähtivät hommaan saman tien mukaan. Yleensä on paljon enemmän säätämistä.

Nieminen on itse Teksti-tv:n vakiokäyttäjä, vaikka myöntää netin ajaneen ohi suurimmasta käyttötarpeesta.

– Se on osin nostalginen juttu. Ennen älypuhelimia käytin sitä enemmän. Toisaalta sieltä saa edelleen pikavilkaisulla kuvan, missä mennään. Niin urheilutulosten kuin esimerkiksi uutisten ja säätiedotuksen suhteen. Ilman mitään turhia kuorrutuksia tai mainoksia.

Aktiivisin käyttöaika ajoittuu kuitenkin 1990-luvun lukiovuosiin Joutsenossa, ja nimenomaan sivulle 235.

Ylen Teksti-tv on pian 40-vuotias palvelu

Ylen Teksti-tv-lähetykset alkoivat vuonna 1981. Nykyään lähetyksessä on noin 1 600 sivua, ja alusta saakka mukana ovat olleet uutiset, urheilu, sää, lotto, valuutat, ohjelmatiedot ja kuulovammaisten palvelut.

Kävijämäärät olivat suurimmilaan 2000-luvun taitteessa noin 2 miljoonalla viikottaisella kävijällä, mutta edelleen kävijämäärä on noin 1,3 miljoonaa viikossa. Päivittäin Teksti-tv:tä seuraa noin 800 000 käyttäjää.

– Kun netin käyttö helpottui ja yleistyi, alkoi keskustelu, jossa ennakoitiin, että koko väline kuihtuu pois. Se ei toteutunut, sanoo Matti Rämö, joka vastaa Ylellä palvelusta.

Valtaosa käyttäjistä menee palveluun television kautta. Teksti-tv:tä voi käyttää myös netissä, ja Rämön mukaan oin 15 prosenttia käyttäjistä menee palveluun nettiyhteyden kautta.

– Todennäköisesti se lisääntyy edelleen.

Hän toteaa informatiivisuuden olevan yhä palvelun vahvuus.

– Nopealla silmäilyllä nähdään heti, missä mennään. Ja urheilussa esimerkiksi tuloksissa se on nopeampi kuin Yle urheilun nettisivut.

Runoja voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen karanteenirunot@gmail.com.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ