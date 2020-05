Kolumni: Rutiinit antavat elämälle rytmin

Maaliskuun alussa kirjoitin elämän pikkuasioiden antamasta turvallisuudesta. Silloin oli jo saatu merkkejä siitä, että erään viruksen leviäminen koskee meitäkin. Jälkeenpäin näen, että tajuntani kieltäytyi tuolloin ajattelemasta asiaa. Halusin elää niin kuin mitään ei tapahtuisi. Jatkoin päiviä suunnitelmien mukaan.

Vasta kun meidät oli erilaisin päätöksin ja toimin saatettu ”eristyksen aikaan”, otin lusikan kauniiseen käteen. Näinhän se menee. Arjen rutiineista elämä saa rytminsä. Sanonta ”tottumus on toinen luonto” kuvaa oleellisen.

Vaikka tiedämme muutoksia tapahtuvan, juuri jatkuvuus antaa turvallisuuden tunnetta, myös itse turvallisuutta. Poikkeusoloissa on henkisesti pahinta se, että emme tiedä mitä vielä on tulossa. Mutta eikö tämä koske koko elämää?

Vuosi sitten en esimerkiksi tiennyt, että tulevan vuoden aikana menetän tuttuja keskimäärin kaksi joka kuukausi. Tämän olen kestänyt ajattelematta, että kuka seuraavaksi. Elämään kuuluvat myös menetykset. Mikä korona-ajassa on niin erilaista?

Tietenkin se, että epävarmuustekijöitä on paljon, eikä suunta ole selvillä. Emme tunnu tietävän edes sitä, millaisen viruksen kanssa olemme tekemisissä. Varsinkin meille yli 70-vuotiaille on annettu runsaasti uudenlaista aikaa. On mahdollisuuksia tehdä vaikka mitä.

Mahdollisuuksia oli ennenkin, nyt koen saaneeni muistutuksen yksinkertaisesta totuudesta. Pelkkä aika ei ole mitään. Tarvitaan myös ideoita ja motiiveja. Esimerkiksi siivous. Miksi siivoaisin, kun en tiedä, joudunko olemaan kotona vielä kuukauden, kaksi tai kuusi? Ehkä vuoden? Entä pikku remontti? Asuisinpa omakotitalossa…

Käsityöt? En viitsi naurattaa itseäni. Ruoanlaitto? Tietenkin on syötävä, mutta mikä siinä olisi kiinnostavan uutta.

Kirjojakaan ei ole voinut kirjastosta hakea. Elokuvia ynnä muuta voi katsoa, mutta posti tuo edelleen etupäässä laskuja. Liikkua pitäisi, sen ymmärtää järki, keho aina ei.

On vain pakko totutella uuteen rytmiin. Kun opin sen, kaikkihan tuntuu taas aivan normaalilta.

AIMO RUUSUNEN

Kirjoittaja on Korvenkylässä asuva eläkeläinen.