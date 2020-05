Lasten ja nuorten kiireetön hammashoito käynnistyy kesällä; terveet aikuiset saavat vielä odottaa pääsyä suun terveydenhuoltoon

0

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) käynnistää kesän aikana lasten ja nuorten kiireetöntä hammashoitoa. Oikomishoidon erikoishammaslääkärivastaanottoja sekä lasten ja nuorten kiireettömiä hoitoa aloitetaan vaiheittain touko–kesäkuussa.

– Otamme yhteyttä ajan antamiseksi, koska myös lapsille ja nuorille tulee tehdä terveysriskien arviointi ennen vastaanottokäyntiä, kertoo johtava ylihammaslääkäri Maarit Natunen Eksoten suun terveydenhuollon tiedotteessa.

Lasten ja nuorten hoitojen aloittaminen tarkoittaa, että kesälle jo varattuja aikuisten kiireettömiä aikoja joudutaan perumaan.

Jatkossa aikuisista kiireettömään hoitoon otetaan ensisijaisesti ne asiakkaat, joiden yleissairauksien takia suun ja leukojen alueella ei saa olla tulehduksia tai joilla on todettu suuri riski sairastua suusairauksiin.

Aikuistenkin kiireetöntä hoitoaikaa annettaessa arvioidaan lisäksi, kuuluuko asiakas vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin, mikä puolestaan vaikuttaa hoitopaikkaan ja ajankohtaan.

Henkilöstömme on suojautunut suojakäsinein, kirurgisella suu-nenäsuojalla, suojalaseilla tai visiirillä.

Suun terveydenhuollossa noudatetaan koronavirustilanteessa niin potilas- kuin työturvallisuudenkin huomioivaa työskentelytapaa, joka vie normaalia enemmän aikaa.

– Henkilöstömme on suojautunut suojakäsinein, kirurgisella suu-nenäsuojalla, suojalaseilla tai visiirillä. Potilaita pyydetään vastaanotolla ennen toimenpidettä aivan pieniä lapsia lukuun ottamatta huuhtomaan suunsa suuhuuhteella. Emme käytä aerosoleja tuottavia laitteita. Aikuisten kiireelliset toimenpiteet teemme kofferdam-suojassa* aina, kun se on mahdollista, Natunen avaa erityistoimenpiteitä.

Lisäksi vastaanottohuone puhdistetaan huolellisesti jokaisen potilaan jälkeen ennen seuraavaa asiakasta.

Potilasturvallisuuden varmistamiseksi jokaisen ajanvarauksen yhteydessä potilaalle tehdään terveysriskien arviointi. Ennen vastaanotolle tuloa ja vastaanottokäynnin jälkeen tulee käyttää käsidesiä. Odotustiloissa on pidettävä kahden metrin turvaväli toisiin potilaisiin. Vuoroaan voi halutessaan odottaa myös ulkona, josta henkilökunta käy hakemassa asiakkaan vastaanotolle.

*) Kofferdam-kalvo on ohut lateksista tai silikonista valmistettu arkki, joka kiinnitetään suun ulkopuolelle. Sillä esimerkiksi eristetään operoitava hammas suuontelosta.