Eksoten soittokierros voiton puolella

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on tavoittanut puhelimitse jo kaksi kolmasosaa maakunnan ikäihmisistä.

Eksoten tavoitteena on päästä keskustelemaan puhelimitse 7 500:n yli 80-vuotiaan eteläkarjalaisen kanssa. Huhtikuun alussa aloitetuilla puhelinsoitoilla kartoitetaan kotona asuvien ikäihmisten pärjäämistä karanteeninomaisissa olosuhteissa.

Vime viikkoon mennessä soitoilla oli tavoitettu noin 5 000 ikäihmistä. He ovat saaneet ohjausta ja neuvontaa, ja heidän avuntarpeitaan on välitetty eteenpäin. Keskusteluavun tarve on ilmeinen.

– Noin puolet tavoitetuista ikäihmisistä on ilmaissut halukkuutensa uudelle soitolle, kertoo Kirsi Kukkonen Eksoten tiedotteessa.

Jos vanhusta ei tavoiteta puhelimitse, hänelle lähetetään kirje, jossa häntä pyydetään olemaan yhteydessä, jos asiat eivät ole kunnossa.