Kirjoituskutsu: Lähetä tarinoita Joutsenon työväentalosta

0

Saimaan Teatteri kutsuu jakamaan Joutsenon työväentaloon ja sen historiaan liittyviä muistoja ja tarinoita. Teatteri kerää Joutsenon ja muiden kiertuepaikkakuntiensa seuran- ja työväentaloihin liittyviä kirjoituksia kesän 2020 etäesitysten valmistelua varten. Saimaan Teatteri joutuu perumaan perinteisen kesäkiertueensa koronavirustilanteen takia.

Esityssuunnitelmia ei ole kuitenkaan kokonaan peruttu, vaan Saimaan Teatteri laatii jokaiselle kesän 2020 suunnitellulle kiertuepaikkakunnalle kuunneltavan etäesityksen, joka perustuu kunkin paikkakunnan oman seuran- tai työväentalon historiaan ja siihen liittyviin tarinoihin.

Minkälaisia muistoja itselläsi on Joutsenon työväentaloon liittyen? Liittyykö taloon joitakin herkullisia tarinoita, sattumuksia, erityisen mieleenpainuvia käänteitä tai erikoisia persoonia? Millaisia juhlia ja tapahtumia talolla on järjestetty? Millainen tunnelma niissä on ollut ja mitä on tapahtunut? Milloin, miksi tai miten talo on rakennettu? Mitä muuta haluaisit jakaa taloon tai sen yhteisöön liittyen?

Oman, vapaamuotoisen tekstin tueksi voi lähettää muutaman valokuvan, lehtileikkeen tai muun kuvallisen muiston saatesanojen kera viimeistään 24.5.

Vastata voi verkkolomakkeella (https://webropol.com/s/SaimaanTeatteri2020) tai sähköpostilla (saimaanteatteri@gmail.com; viestin otsikoksi ”Seurantalot”). Verkkolomakkeella voi myös ilmoittautua haastatteluun, jos mieluummin puhuu muistonsa. Jos kirjoituksen haluaa lähettää postitse, on otettava ensin puhelimitse yhteys Sanna Ryynäseen.

Kaikki 15 vuotta täyttäneet voivat vastata kirjoituskutsuun. Ottamalla osaa tarinoiden keruuseen antaa luvan siihen, että lähettämäänsä tai jakamaansa aineistoa voidaan käyttää Saimaan Teatterin kesän 2020 esityksessä ja sen valmistelussa sekä siihen liittyvässä tutkimuksessa ja julkaisuissa.

Lisätietoja antaa Saimaan Teatterin tutkija Sanna Ryynänen, sanna.ryynanen@uef.fi, 040 355 2639.

Minkälaisia muistoja itselläsi on Joutsenon työväentaloon liittyen?