Koodijahti käynnissä sunnuntaille

0

Äitienpäivänä käynnistyneeseen koko perheen leikkimieliseen Koodijahti-suunnistuskisaan ehtii vielä osallistua. Koodijahti on käynnissä sunnuntaihin 17. toukokuuta asti.

Koodijahdissa etsitään QR-koodirasteja ja tehdään koodista avautuvia toiminnallisia tehtäviä.

Koodijahti koostuu viidestä eri paikkaan sijoitetusta radasta, joihin jokaiseen on piilotettu kymmenen QR-koodirastia. Joutsenossa on yksi Koodijahdin suoritusradoista. Muut radat sijaitsevat Lauritsalassa, kantakaupungin keskustassa, Kesämäessä ja Sammonlahdessa.

Ratojen kartat sekä tarkemmat suoritusohjeet löytyvät Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilta.

Koodin avaamiseen tarvitaan älypuhelinta ja QR-koodilukijaa, jonka voi ladata puhelimeen maksutta sovelluskaupoista.

Kaikkien viiden radan rastien tehtävät suorittaneiden kesken arvotaan liikunta- ja kulttuuripalkintoja.