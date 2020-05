Ahvenlammella on tehty lukuisia havaintoja ilveksestä, joka liikkuu myös talojen pihapiirissä. Ilves on kesynoloinen, eikä suuremmin pelkää ihmisiä. Joutsenon riistanhoitoyhdistys on jäljestänyt ilvestä koirien kanssa, ja sitä on yritetty myös loukuttaa.