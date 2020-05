Kolumni: Liputtamisen arvoisia päiviä

Kalenteria selatessani huomasin, että tässä on reilun viikon aikana neljä liputuspäivää. 9. toukokuuta oli Eurooppa-päivä, jolloin liputettiin Euroopan rauhan ja yhtenäisyyden puolesta. 10.5. oli puolestaan äitienpäivä. Äitien kunniaksi liputettiin myös.

Minä sain, monen äidin tavoin, herätä (tai ”herätä”) kahvin ja aamupalan tuoksuun. Kuulin onnittelulaulun ja sain kortteja. Moni vanhempi äiti tosin jäi vaille lasten käyntejä tämän poikkeusajan takia. Onneksi on puhelin, ja tuttu ääni kuului. Ja postikin kulki.

12.5. oli seuraava liputuspäivä, J. V. Snellmanin päivä ja suomalaisuuden päivä. Johan Vilhelm Snellman muistetaan lehtimiehenä, filosofina, senaattorina ja valtiomiehenä, mutta ennen kaikkea suomalaisuuden edistämisestä. Hänen myötävaikutuksellaan Suomi sai oman rahan, markan, ja suomen kielestä tuli virallinen kieli. Onneksi. Mukavaa, kun saa käyttää omaa äidinkieltä!

Tulevana sunnuntaina 17.5. vietetään kaatuneitten muistopäivää. Sotamarsalkka Mannerheim määräsi päiväkäskyssään 1940, että toukokuun kolmatta sunnuntaita tuli viettää ”kaatuneiden sankarivainajien sekä myös kaikkien murroskautena vuonna 1918 molemmin puolin vakaumuksensa puolesta henkensä uhranneitten yhteisenä uskonnollisena muistopäivänä”.

Nykyään muistopäivä on laajentunut koskemaan kaikkia Suomen puolesta kuolleita, myös rauhanturvaajina menehtyneitä. Päivään kuuluu sankarihaudoilla käynti – ja liputus. Nykyään liputetaan normaaliin tapaan, lippu ylhäällä tangossa, kun ennen vuotta 1995 liputettiin osan päivästä puolitangossa.

Sodan aikana, niin kuin vaikeina hetkinä muulloinkin, on ristitty käsiä ja pyydetty Jumalalta apua ja voimia vaikeisiin hetkiin. Vaikkei aina olisi kädet mennytkään ristiin, ajatuksissa on monella ollut huokaus Luojan luo.

Tuleva sunnuntai on kirkkovuodessa rukoussunnuntai. Rukoushan on sydämen puhetta Jumalan kanssa, ja sitä voi toteuttaa niin yksin kuin yhdessäkin tai laulaen. Vanhimmat ”virret” löytyvät Raamatun psalmeista, ja niin psalmeissa kuin nykyisissä virsissäkin (tai hengellisissä lauluissa) on monessa taustalla rukous.

Sunnuntain psalmi alkaa näin: Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli huutoni. (Ps. 40:2)

MARIKA RANTANEN

Kirjoittaja on Joutsenon seurakunnan kanttori.