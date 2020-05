Korona-avustusta yhä saatavissa

Lähes 300 yksinyrittäjää on hakenut ja 181 saanut Lappeenrannan kaupungilta korona-avustusta. Noin tuhat yritystä voi vielä saada tukea.

Korona-avustusta riittää Lappeenrannassa yhteensä noin 1 300 yritykselle. Tämä on noin 62 prosenttia Lappeenrantaan vuonna 2018 rekisteröidyistä yksinyrittäjistä.

Valtioneuvosto myönsi huhtikuussa kunnille 250 miljoonan euron suuruisen avustuspaketin yksinyrittäjien tukemiseksi. Kaupunki alkoi ottaa vastaan ja myöntää avustuksia Lappeenrantaan rekisteröityneille yksinyrittäjille kuukausi sitten.

Hakemukset ovat täyttäneet avustuksen myöntämisen ehdot hyvin, kertoo yrityspalvelupäällikkö Eeva Pihlajaniemi kaupungin yrityspalvelusta Wirmasta.

– 22 avustushakemusta on hylätty lähinnä sen vuoksi, että hakija ei ole ollut yksinyrittäjä, myynti ei ole heikentynyt merkittävästi tai yrityksellä ei ole katsottu olevan edellytyksiä kannattavaan liiketoimintaan.

Yrittäjäkohtaisen kertakorvauksen määrä on 2 000 euroa, ja sitä voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 16.3.–31.8.2020. Viimeinen korona-avustuksen hakupäivä on 30. syyskuuta. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.