Lukijan pyynnöstä: Taidetta sähkökaappeihin, kiitos

Marja Vaahtoluoto peräänkuuluttaa sähkökaappeihin tasokkaampaa taidetta töherrysten tilalle. Esimerkiksi Teollisuustien varressa olevaa kaappia ovat hänen havaintojensa mukaan jo vuosia ”koristaneet” alatyyliset spray-maalaukset. Niiden sijaan Vaahtoluoto näkisi sähkönjako- ja telekaapeissa mieluusti kuvataidetta.

Mallia hän ottaisi esimerkiksi Imatralta, jossa kuvataiteilijat toteuttivat yhteistyössä sähköyhtiön kanssa katutaidetta kaappeihin jo 2015, tai Savonlinnasta.

– Siellä olen nähnyt kaapeissa vanhoja valokuvia kaupungista.

– Eikö Lappeenrannan Energia voisi ottaa ideasta koppia? Vaahtoluoto kysyy.

Miten on, Lappeenrannan Energiaverkkojen toimitusjohtaja Arto Taipale?

– Jakokaappeihin emme ole tässä vaiheessa suunnitelleet muuta väritystä, kuin mikä on kaapin alkuperäinen väri. Kaappien taidemaalaaminen laajemmassa mittakaavassa on jo kustannuskysymys.

– Puistomuuntamoissa meillä sen sijaan on jo ollut joitakin koekohteita, joissa muuntamoiden seinään on annettu maalata taidetta. Maalaukset on toteutettu ohjatusti, jotta sähköturvallisuuslain vaatimat varoitusmerkinnät eivät peity tai jää sivurooliin.

– Puistomuuntamoihin on tälle vuodelle suunnitteilla kahdesta neljään koeluontoista taidemaalauskohdetta, jotka ensi vaiheessa keskitetään Lappeenrannan satamaan ja linnoitukseen. Saatujen kokemusten perusteella näitä voidaan sitten laajentaa myös jakelualueen muihin puistomuuntamoihin.

Millainen linja töherryksiin on otettu, Energiaverkkojen sähkön käyttöpäällikkö Antti Lintunen? Annetaanko niiden vain olla vai poistetaanko tai peitetäänkö töherrykset säännöllisesti?

– Jakokaappeja ei ole puhdistettu systemaattisesti. Joitain soodapuhdistuspilotteja on ollut. Jakelualueellamme (Lappeenranta, Taipalsaari, Lemi ja Savitaipale) on noin 4 100 jakokaappia. Edellä mainittu kaappi ei kuitenkaan ole meidän.

Millaisia kokemuksia Savonlinnassa on saatu ”valokuvakaapeista”, Järvi-Suomen Energian verkostoinsinööri Ari Kuosmanen?

– Teimme ensimmäiset teippaukset 2014 yhteistyössä (viestintäverkkoyhtiö) BLC:n kanssa ja Savonlinnan kaupungin hyväksynnällä. Savonlinnan ydinkeskustassa on tällä hetkellä parikymmentä vanhalla valokuvalla teipattua jakokaappia. Teippausten jälkeen ilkivalta ja mainosten kiinnittäminen on loppunut yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Kaapeista on saatu positiivista palautetta, ja monesti ihmisiä näkeekin tutkimassa valokuvia.

– Aluksi suunnittelimme kaappeihin yksiväristä teippausta, koska ne olivat töherrysten ja mainosten takia epäsiistin näköisiä. Sitten syntyi ajatus vanhoista valokuvista, jotka esittävät saman paikan maisemaa vuosikymmeniä aiemmin. Mustavalkoiset kuvat ovat myös hillittyjä ja sopivat näin paremmin kaupunkikuvaan. Sataman ja torin alueella osassa kaapeista on myös kuvia vanhoista laivoista.

Mitä valokuvateippaus maksaa?

– Kustannukset vaihtelevat kaapin koon ja pohjatöiden tarpeen mukaan, mutta karkeasti 100–150 euroa per kaappi. Valokuvat olemme saaneet käyttöömme Savonlinnan maakuntamuseolta. Teippauksessa on antigraffitisuoja, joka helpottaa tarvittaessa puhdistamista. Vuosien mittaan kustannukset saadaan säästyneinä huolto- ja kunnossapitokuluina tätä menoa varmasti takaisin.

Miten teippaukset ovat kestäneet auringon UV-säteilyä, sadetta ja pakkasta?

– Kuusi vuotta sitten laitetut ovat yhä kuin uudet: ne eivät ole haalistuneet eivätkä alkaneet irtoilla. Kokemukset ovat kaiken kaikkiaan niin myönteisiä, että teippaamme tänä vuonna nelisenkymmentä kaappia lisää BLC:n ja Savonlinnan kaupungin kanssa. Tähän mennessä teippauksia on laitettu vain sikäli, kun on törmätty epäsiisteihin kaappeihin. Savonlinnan ydinkeskustan lisäksi teippauksia tulee muutama Puumalan sataman läheisyyteen.

SÄHKÖKAAPPITAIDE Kokemukset myönteisiä Kokemukset sähkökaappitaiteesta ovat erittäin positiiviset, summaa Imatran Seudun Sähkön markkinointisuunnittelija Karita Uitti. Imatran kaupunki ja Imatran Seudun Sähkö järjestivät 2015 Taidetta sähkökaappeihin -kuvataidekilpailun, johon kutsuttiin Etelä-Karjalan ammattitaiteilijoita ja kuvataiteen opiskelijoita. – Saimme runsaasti erilaisia upeita teoksia, joista raati valitsi kulttuurihistoriallisesti merkittävälle alueelle – Kruununpuisto–Inkerinaukio–Koskenparras–Vanha poliisitalo – parhaiten soveltuvat. Olemme saaneet myös asukkailta positiivista palautetta katutaiteesta. Sähkönjako- ja telekaappitaide on kestänyt hyvin ajan hammasta ja ilkivaltaa. – Kaikki keskustan taidekaapit ovat säästyneet töherryksiltä. Vain yhdestä kaapista teippaukset repsottavat, muut ovat uudenveroisessa kunnossa. TIINA MANSIKKA

Lukijan pyynnöstä -palstalla etsitään vastauksia lukijoiden esittämiin kysymyksiin.