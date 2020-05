On rakkaus -kirja syntyi Hanni Lindemanin runoista ja Saara Pakarisen kuvista

”Vielä vuosi kesään, valoon, kirkkaisiin öihin.” Tuo Hanni Lindemanin runonsäe on kuin profetia kesästä 2020 – kesästä, joka tuntuu lähestulkoon perutulta.

– Kun tuon kirjoitin, ei ollut koronaa, oli vain lohdullinen ajatus kesästä ja sen odottamisesta, Lindeman kertoo.

Runonsäe löytyy Lindemanin ja kuvataiteilija Saara Pakarisen yhteisestä runoteoksesta On rakkaus. Kahden joutsenolaistaiteilijan yhteisteos lähti Lindemanin aloitteesta. Lindeman antoi Pakariselle runojaan luettavaksi, ja Pakarinen valitsi omista teoksistaan ehdokkaita.

– Yhdessä tekeminen oli erilaista kuin yksin. Olen Saaran tuntenut ja tykännyt hänen taiteestaan, ja sitten tuli joku säpsähdys, että kysyn Saaraa tähän. Oli hirveän kiva tehdä hänen kanssaan, ja myös vältyin siltä, etten itse toista ihan samaa koko ajan.

En hio tekstejä, se on siinä se runo saman tien.

Teoksessa on runoja Lindemanin vanhemmista sekä omasta pojasta ja miniästä.

– Ne runot piti ehdottomasti saada mukaan. Jos puhun rakkaudesta, niin Sanna ja Tatu ovat ehdottomasti mukana, samoin vanhempani Etti ja Elkku. Olisi ollut vajaa kirja ilman heitä ja pientä sitaattia ”Jumala on rakkaus”.

Yhden runoista Lindeman on kirjoittanut ylioppilaskeväänään vuonna 1970. Siinä puhutaan mystisestä Marokleesta.

– En tiedä, mikä se Maroklee on, unelmien mies vissiin. Etin vanhalla kirjoituskoneella naputin sen, ja vielä punaisella kirjoitusnauhalla, Lindeman nauraa.

Tuossa runossa on kokoelman yksi hienoimmista säkeistä: ”Lihota minut Grönlanniksi, juo kalaksi.”

Sijansa teoksessa ovat saaneet myös suomalaisen kuvataiteen suuret naiset Ellen Thesleff (1869–1954) ja Helene Schjerfbeck (1862–1946).

– He ovat elämäni maalareita ja elämäni naisia. Liikutun aina heidän teoksistaan, ne todella puhuttelevat. Ne ja heidän elämänsä.

Lindemanin lyhyet säkeet ja Pakarisen herkkäviivaiset, kuulaat työt tuntuvat puhuvan samaa kieltä.

Kokonaisuus on yhtenäinen.

– Minä elän jo elämäni syksyä. Kirjassa on sekä onnellista että onnetonta rakkautta, niin miehen ja naisen välistä kuin rakkautta läheisiin, luontoon ja Jumalaan sekä Kreikkaan, Lindeman kuvailee.

Runoista huokuvat myös suru ja aistillisuus. Useat vertauskuvat tulevat luonnosta – männynrungoista, taivaalta, tähdenlennoista. Toisinaan yksi napakka säe rikkoo harmonian ja yllättää: lupiinin raadot asfaltilla, kivelle jäävät verihelmet. Hän tunnistaa runoissaan kytevän ”myönteisen ikävän”, kuten hän tunnelmaa kuvaa.

– Tarvitsen kirjoittaessani abstraktin ikävän, jolla ei ole kohdetta. Ikään kuin syleilen sanoilla minulle rakkaita ihmisiä.

Lindemanille rakas runoilija on Pentti Saarikoski, ja tältä hän löytää omaa luovuuttaan kuvaavan ajatuksen: runoissa maailma muuttuu sanoiksi.

– Useimmat runot tulevat kävelyllä ollessa. Sitten tulen pöydän ääreen ja kirjoitan. Aina on mukana vahva tunne. En hio tekstejä, se on siinä se runo saman tien.

Tämä runokirja on jo kolmas lyhyen ajan sisällä syntynyt Hanni Lindemanin omakustanne.

Kahdessa aiemmassa – Taivaan pursi ja Hetken lapsi – hän käytti kuvituksena itse ottamiaan valokuvia omasta perheestään sekä luonnosta.

Lindeman sanoo, että nyt trilogia on valmis, ja tämä runokirja jää hänen viimeisekseen. Runoja syntyy silti koko ajan, vaikka runokirjoja ei enää syntyisikään. Kirjoittaessaan hän kuuntelee musiikkia – Mozartia tai bluesia esimerkiksi.

– Kun kirjoitan, kynässäni on tulta. Mutta yksi tie on käyty nyt tämän kirjan myötä läpi ja loppuun, Lindeman päättää.

SARI PULLINEN

Runo kirjasta On rakkaus Keho huutaa ikävää, kaipuuta. Mihin sen laitan? Taskuun, patjan alle, pyykkiin, korulippaaseen. Käärin silkkipaperiin sydämeni kohdalle. Valkolilja maljakossa. Hanni Lindeman