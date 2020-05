Pääkirjoitus: Hyvät ideat on tehty ryöstettäviksi

Lukijamme otti yhteyttä. Hän toivoi tasokkaampaa taidetta sähkökaappien töherrysten tilalle. Toiveeseen on helppo yhtyä. Spray-maalilla suihkittuja kirkkoveneitä ja muita alatyylisiä merkintöjä kun ei voi hyvällä tahdollakaan kutsua graffiteiksi.

Lappeenrannan Energiaverkkojen vastauksen perusteella toivomukseen ei ihan heti olla Joutsenossa vastaamassa. Imatran Seudun Sähkön ja Järvi-Suomen Energian kokemusten perusteella kyllä kannattaisi.

Naapurikaupungin sähköverkkoyhtiön kanssa ei puhuttu rahasta. Mutta Savonlinnassa, jossa vuodesta 2014 alkaen on teipattu parikymmentä jakokaappia valokuvatulosteilla, kulut ovat olleet karkeasti 100–150 euroa per kaappi. Kun ottaa huomioon, millaisia sähkönsiirtomaksuja tavalliset kuluttajat maksavat, kustannuksiin vetoaminen kuulostaa paikallisen verkkoyhtiön suusta tekosyyltä.

Kokemukset taide- ja valokuvakaapeista ovat olleet yksinomaan myönteisiä. Silmäniloa on ehkä vaikea mitata suoraan rahassa, mutta verkkoyhtiöille on syntynyt säästöä, sillä kaapit ovat välttyneet ilkivallalta. Säätäkin ne ovat kestäneet.

Savossa aiotaankin tempaista tänä vuonna oikein kunnolla ja kolminkertaistaa valokuvakaappien määrä. Idea on nerokas: kussakin jakokaapissa oleva vanha valokuva esittää entistä kaupunkinäkymää suunnilleen samalta paikalta. Olisipa ihanaa nähdä entisaikojen Joutsenoa parhaimmillaankin vain ankeanvärisissä jakokaapeissa. Hyvää tahtoa kuten Savonlinnan maakuntamuseolta, joka luovutti valokuvat kaappikäyttöön, uskoisi löytyvän täältäkin.

TIINA MANSIKKA