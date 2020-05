Seurakunnat käynnistelevät toimintaansa

0

Lappeenrannan seurakunnat ovat höllentämässä koronavirustilanteeseen liittyviä rajoituksia.

Jumalanpalvelukset on mahdollista pitää seurakuntalaisten läsnä ollessa 1. kesäkuuta alkaen siten, että kirkossa on paikalla korkeintaan 50 henkilöä. Myös ehtoollinen halutaan mahdollistaa. Käytännön järjestelyt täsmentyvät toukokuun aikana, sillä seurakuntayhtymä odottelee vielä tarkempia ohjeistuksia.

Hautaan siunaamiset pidetään kesälläkin ulkona. Kasteet toimitetaan kirkossa tai muissa seurakunnan tai julkisissa tiloissa, eivätkä työntekijät vieraile kodeissa. Vihkimiseen suositellaan kirkkoa tai ulkotiloja.

Rippikoulut toteutetaan päiväopetuksena. Konfirmaatioiden järjestämistä vielä pohditaan. Kesäkerhot pidetään, jos osallistujia on.

Palvelupuhelin päivystää jatkossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 10–12. Chat palvelee osoitteessa www.lappeenrannanseurakunnat.fi.

Aluehallintovirastot antoivat yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevat määräykset aiemmin tänään. Määräykset eivät suoraan koske uskonnollisia tilaisuuksia, mutta suositeltavaa on välttää yli 50 henkilön kokoontumista myös niissä.