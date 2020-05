Kangasmaski on muita suojatessa tyhjää parempi – pitäisikö sitä siis käyttää?

0

Väärinkäytetystä kangasmaskista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Pahimmillaan itse tehdyt suojaimet voivat olla jopa viruksenlevittäjiä, jos oikeanlaisesta hygieniasta ei pidetä huolta, muistuttavat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Työterveyslaitos (TTL) ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Puhdas maski on puettava puhtain käsin. Maski on myös pidettävä puhtaana, eikä sitä saa kosketella käytön aikana. Koskettelu lisää epäpuhtauksia hengitysteiden edessä. Käytön aikana maskia ei voi välillä riisua pois tai kaulalle ja esimerkiksi juoda tai syödä. On myös huomioitava, että kostunut maski läpäisee mikrobeja kuivaa helpommin.

Kangasmaski riisutaan käytön jälkeen koskettaen vain sen kiinnitysnauhoihin, laitetaan maski suoraan pesukoneeseen tai muovipussiin ja pestään kädet. Maski pestään 90 asteessa joka käytön jälkeen.

Maskin voi tehdä 90 asteen pesua kestävästä ohuesta, esimerkiksi lakanakankaasta, jota käytetään useampi kerros. Maskin läpi on jaksettava hengittää. Sydän- ja verenkiertosairaus, astma tai keuhkoahtaumatauti voi estää maskin käytön.

Väärä kangasvalinta voi lisätä hengitysvastusta, jolloin hiilidioksidipitoisuus voi kasvaa haitallisiin mittoihin. Vääränlaisesta kangasmateriaalista voi myös irrota ja päätyä hengitysteihin esimerkiksi mikrokuituja, pölyä tai kangashiukkasia, Sosiaali- ja terveysministerio (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) huomauttavat.

STM ja THL eivät ole antaneet ohjeistusta tai yleistä suositusta käyttää hengityssuojaimia tai kangasmaskeja julkisella paikalla liikuttaessa. Suomalaiset viranomaiset pitävät Maailman terveysjärjestön (WHO) sekä Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) tavoin tärkeänä, että varsinaiset lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut hengityssuojaimet varataan terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

VTT:n vastikään julkaisemat testitutkimuksen tulokset osoittavat, että kangasmaskin käyttäjä saa monikymmenkertaisen annoksen virusta ammattisuojainta käyttävään ihmiseen verrattuna. Kankainen kasvomaski ei siis suojaa käyttäjäänsä virukselta, mutta suojaa muita käyttäjänsä mahdollisesti erittämältä virukselta lyhentämällä pisaroiden lentomatkaa esimerkiksi yskiessä.

– Se on tyhjää parempi, sanoo Ylen 14.5. haastattelema VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin.

VTT:n testien mukaan mikrokuitukangas suodattaa mikrobeja tehokkaammin kuin polyesteri, joka sekin on maskimateriaaliksi puuvillaa parempi.

TIINA MANSIKKA

