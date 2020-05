Lukijakirjoitus: Pirttilän kaivo ratkaisi vaikean epidemian

0

Lavantaudin takia rakennettu pumppukoppi oli maamerkki Rauhassa 90 vuotta. ”Hirvittävä lavantautiepidemia raivoaa Rauhan piirimielisairaalassa”, uutisoi Haminan lehti maaliskuussa 1928. Tilanne Rauhassa oli paha. Lavantautiin sairastui 69 ihmistä, joista 19 oli hoitohenkilökuntaa.

Kahdeksan ihmistä kuoli, kaksi heistä hoitajia. Potilaita kaksi vuotta toimineessa sairaalassa oli 300. Lehdistössä ihmeteltiin ”käsittämätöntä laiminlyöntiä tai epäkohtaa”: Sairaalan juomavesi otettiin Saimaasta samasta lahdesta, johon likavesi laskettiin. Asiaa käsiteltiin jopa Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa.

Sairaalan johto korosti laitteiston modernia teknologiaa, mutta päätyi nopeasti etsimään paikkaa pohjavesikaivolle. Kaikille potilaille ja henkilökunnan jäsenille annettiin ”suojelusrokotus”.

Syksyllä 1930 työ saatiin valmiiksi. Rauhaan johtavan tien varteen, pieneen notkoon, valmistui syvä kaivo, jota suojasi pieni, vihreä lautamökki. Kaivotyön asiantuntijaksi oli kutsuttu Viipurin kaupungininsinööri. Helsingin kaupungin laboratorio totesi veden erittäin hyvälaatuiseksi. Lavantautitapauksia sairaalassa oli edelleen silloin tällöin, mutta juomavedestä sitä ei enää saatu.

Siellä alhaalla oli pieni huone. Odotin rapulla, kun isä laittoi pumpun käyntiin.

Toukokuussa 2020 Pirttilän kaivon paikalla on vain lautakasa. Tiimipäällikkö Matti Hirvelä Lappeenrannan Lämpövoimasta kertoo, että syy Pirttilän kaivon purkamiseen oli turvallisuus. Ilkivaltaa ei havaittu, mutta hauraaseen ja autioon rakennukseen olisi ollut helppo mennä sisälle. Itse kaivo oli poistettu käytöstä jo 2010.

Rauhassa syntynyt Eeva-Liisa Vakkilainen muistaa käyneensä kaivon pohjalla pienenä tyttönä ennen sotaa.

– Sinne meni semmoiset kierreportaat. Ne olivat tosi pitkät, tai ainakin lapsesta tuntui siltä. Siellä alhaalla oli pieni huone. Odotin rapulla, kun isä laittoi pumpun käyntiin.

Eeva-Liisa Vakkilaisen isä toimi Rauhan apulaiskonemestarina.

– Pumppu kävi sähköllä, ja se piti aina käydä käynnistämässä, kun tuli sähkökatko, ja siihen aikaan se oli aika usein. Sinne oli lähdettävä, oli joulu tai juhannus. Ne olivat aika nopeita lähtöjä. Koko sairaala oli muuten ilman vettä.

Matti Hirvelä kertoo, että Pirttilän kaivo oli 42 metriä syvä. Turvallisuussyistä sen päälle valetaan kansi.

Lavantauti-infektioon kuolee edelleen 120–160 000 ihmistä vuodessa. Hoitamattomana kuolleisuus on 10–30 prosenttia.

Länsimaissa tauti on hiipunut toisen maailmansodan jälkeen, ja koko Suomessa tapauksia on noin viisi vuodessa.

ANU HUTTUNEN

Lähteet: Rauhan sairaalan toimintakertomukset ja lehtileikkeet.