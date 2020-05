Eläkeliiton Joutsenon yhdistyksen toiminta on jäissä pitkälle kesään

0

Eläkeliiton Joutsenon yhdistyksen toiminta on koronavirustilanteen takia jäissä pitkälle kesään. Vaikka kokoontumisrajoituksia höllennetään ensi maanantaista alkaen, liiton linjausten mukaisesti myös paikallisen eläkeläisyhdistyksen kaikki isommat tapahtumat on peruttu heinäkuun loppuun asti.

Joutsenossa tämä tarkoittaa touko–kesäkuulle suunniteltujen, yhdistyksen Jänhiälän lavalla perinteisesti järjestämien tanssien jäämistä väliin. Myös yhdessä Joutsenon seurakunnan kanssa toukokuun puolivälin kieppeillä yleensä pidetty toukosiunaus peruuntui tänä vuonna.

– Hallitus kokoontuu kesäkuun alussa pohtimaan keväältä siirtyneen kevätkokouksen järjestämistä, yhdistyksen sihteeri Anja Japola kertoo.

Ongelmaksi ei niinkään muodostu kokoukseen osallistujien määrä vaan heidän ikänsä.

– Alle seitsemänkymppiset ovat vähemmistössä.

Myös jäsenistön kesäteatteri- ja sokkoretket jäänevät tänä vuonna väliin. Toiveissa on, että syksyllä koronavirustilanne sallisi jälleen tarinatupien ja muun toiminnan käynnistymisen.