Kirkkoon 84 seurakuntalaista, kappeliin 30

Joutsenon kirkossa ja siunauskappelissa on suoritettu mittaukset, joiden perusteella on laskettu, mikä määrä ihmisiä tiloihin voidaan huomisesta maanantaista 1. kesäkuuta alkaen koronavirustilanne huomioiden ottaa.

– Kirkkoon mahtuu turvavälien kera noin 84 ihmistä istumaan. Esimerkiksi penkkiriveistä täytyy aina joka toinen jättää tyhjäksi, kertoo vs. kirkkoherra Aki Lasonen.

– Konfirmaatiot toteutetaan kahdessa osassa sunnuntaina kello 10 ja 13, ja niissä kirkko täyttyy käytännössä konfirmoitavista nuorista ja heidän läheisistään.

Muut seurakuntalaiset voivat seurata konfirmaatiojumalanpalveluksia Järviradio-verkkopalvelussa.

Myös hautaan siunaaminen voidaan pitää kappelissa, jos riittävät turvaetäisyydet ovat toteutettavissa.

– Joutsenon siunausappeliin mahtuu korkeintaan 30 henkilöä, Lasonen kertoo.

