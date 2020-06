Rientola avautui nuorille

0

Rientola avautui tänään nuorille. Nuorisotila on avoinna juhannusviikolle asti tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 15–20.

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi Lappeenrannan nuorisotilat ovat saaneet aluehallintovirastolta ohjeet, joita sovelletaan tilojen käyttäjämäärästä ja koosta riippuen.

– Rientolaan on palkattu apuohjaajia, joiden yhtenä tehtävänä on siivous ja pintojen puhdistus. Käsidesiä löytyy myös, ja nuoria ohjataan käyttämään sitä esimerkiksi pleikkarilla pelaamisen jälkeen, valottaa vs. nuorisotoimintayksikön päällikkö Jenna Ahlberg kaupungin tiedotteessa.

Nuorisotiloissa voi olla korkeintaan 50 henkilöä kerrallaan. Lisäksi on määritelty, monta ihmistä kussakin huoneessa voi olla, jotta turvavälit säilyvät. Osa peleistä on poistettu käytöstä, eikä yhteisiä kokkailuhetkiä järjestetä.

– Tärkein turvatoimi on kuitenkin se, ettei nuorisotiloihin tulla sairaana, muistuttaa Ahlberg.