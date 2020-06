0

Koivun kukinta heikkenee, ja siitepölyä on ilmassa enimmäkseen kohtalaisia määriä.

Varhaisimpien heinien kukinta on alkanut, mutta siitepölyn määrä ilmassa on vielä vähäinen.

Lähde: Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti