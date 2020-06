Etelä-Karjalan automuseo avautui, tämäniltainen kuukausiajo tuo vanhoja ajoneuvoja myös tien päälle

0

Etelä-Karjalan automuseo on avannut ovensa koronakesään Korvenkylän Harmaakalliontiellä.

Etelä-Karjalan Vanhat Ajoneuvot ry:n (EKVA) museo on avoinna tiistaista sunnuntaihin tällä tietoa ainakin elokuun loppuun asti.

Yhdistys saattaa jatkaa museon aukioloaikaa syyskuulle, koska museon avaaminen viivästyi korinavirustilanteen takia noin kuukaudella.

EKVAn yhdessä Mikkelin Mobilistien kanssa järjestämä Suur-Saimaan Ympäriajot peruuntui tältä kesältä. Tapahtuma oli määrä järjestää 28:tta kertaa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna.

Pienimuotoisemmin vanhoja ajoneuvoja on mahdollista nähdä tien päällä tänään torstaina 11. kesäkuuta, kun EKVAn kuukausiajo starttaa Etelä-Karjalan automuseolta kello 18 kohti Taipalsaarta.

Reitti kulkee Vehkataipaleen kautta.