Kesä sulkee Joutsenon neuvolan muutamaksi viikoksi ja hammashoitolan kahdeksi

Joutsenon hyvinvointiasemalla on ylilääkäri Sami Raasakan mukaan hyvä tilanne: vastaanottopalvelut toimivat, ja sekä hoitaja- että lääkärisijaistyövoimaa on riittävästi. Pariksi kuukaudeksi kiireetön toiminta ajettiin Joutsenossakin pitkälti alas.

Nyt toiminta on jokseenkin normalisoitunut. Jonoutumista on jonkin verran, sillä kesällä työvoimaa on aina niukemmin. Elokuulta tilanne paranee, ellei korona tuo yllätyksiä.

Joutsenon hyvinvointiasema palvelee arkisin, ja kiireelliset asiat hoitaa iltaisin ja viikonloppuisin Etelä-Karjalan keskussairaala, K-sairaalan yhteispäivystys ja Honkaharjun terveysaseman kiirevastaanotto.

Joutsenon hammashoitola on suljettu 20.7.–2.8. ja neuvola 22.–28.6., 6–12.7., 20–26.7. ja 3–9.8. Neuvolan asiakkaat ohjataan Lauritsalan neuvolaan tai Lappeenrannan keskustan neuvolaan.

SARI PULLINEN