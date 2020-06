Lions Clubit lahjoittivat sydäniskureita, yksi sijoitettiin Joutsenon kirjastoon

0

Neljä lappeenrantalaista lions clubia, mukana myös Lions Club Joutseno, on hankkinut sydäniskureita. Yksi niistä sijoitettiin Joutsenon kirjastoon. Sydäniskuri on laite, jolla pyritään poistamaan sydämen pysäyttänyt, henkeä uhkaava rytmihäiriö. Sydänpysähdyksissä ensimmäinen auttaja on usein ohikulkija.

Rahoitusta saatiin myös Arne Ritari -säätiöltä. Neljä laitetta maksoi noin 5 000 euroa, ja ne sijoitettiin paikkoihin, joihin avun saaminen voi kestää kauan.

Muut iskurit vietiin Lyytikkälän kylään, Kanavan liikuntakeskukseen, Ylämaan Sale-kauppaan ja Pulsan Aseman kahvioon.