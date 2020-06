Sanna-Mari Kaipion Ikkuna tulevaisuuteen voitti Lauritsalan koulun taidekilpailun

0

Lauritsalan uuden koulun taidekilpailun on voittanut Sanna-Mari Kaipion teos ”Ikkuna tulevaisuuteen”.

Taidekilpailussa haettiin Lauritsalan uuden koulun julkisivuihin toteuttavaa teosta, jonka päämateriaali on rakennuksen mukaisesti tiili.

Voittanut teos sekä osa kunniamaininnan saaneesta Aiju Salmisen ehdotuksesta toteutetaan syksyllä alkavan julkisivumuurauksen yhteydessä.

Kaipio on valmistunut Saimaan ammattikorkeakoulusta 2018. Hän on opiskellut aiemmin Joutsenon opiston kuvataidelinjalla.

Kilpailun järjesti rakennusliike YIT yhdessä Lappeenrannan kaupungin, kaupunkiyhtiö Lappeenrannan toimitilat Oy:n (Lato) ja Kaakon taiteen kanssa.