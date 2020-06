Pappamopot veivät joutsenolaismiehen mukanaan – nyt harrastajat kokoontuvat säännöllisesti

0

Moottorivälineharrastaja Ari Räsänen oli toukokuussa mukana aloittamassa pappamopojen kokoontumisia Joutsenossa. Tapahtumat ovat houkutelleet kävijöitä Imatraa ja Rautjärveä myöten.

Eläköityneen autonasentajan intohimo kaksipyöräisiä kohtaan alkoi jo lapsena eikä ole sen koommin laantunut. Hänen kokoelmaansa kuuluu tällä hetkellä yli 20 moottoripyörää ja mopoa.

Kuinka vanha on vanha mopo, Ari Räsänen?

– Minulle se on mikä tahansa ennen 1990-lukua valmistettu menopeli. Silloin niissä ruvettiin käyttämään paljon muovia. Jo 30-vuotiaan mopon voi museorekisteröidä.

Mikä pappamopoissa viehättää? Eivätkö uudet kelpaa?

– Vanhoissa pyörissä ylipäätään viehättää niiden muotoilu. Itselleni niihin liittyy tietty nostalgia, koska olen elänyt sen aikakauden läpi. Harrastus alkoi jo 10-vuotiaana, kun katsoin kyläukkojen ajelevan vanhoilla mopoilla keskustassa. Jos löydän jostain vanhan mopon ja tiedän sen olevan helppo kunnostaa, niin miksi ei. Niitä saa usein melko edullisesti. Se tunne, kun saa vanhaan mopoon uutta eloa, pitää kokea itse, että sen voi ymmärtää.

Onko mopoilijoita saapunut kokoontumisiin sankoin joukoin?

– Odotimme muutamaa harrastajaa. Viime kerralla meitä oli noin 20.

Ketkä harrastavat pappamopoilua?

– Kyllä se niin on, että ikähaitari on siellä 50 ja 60 vuoden paikkeilla. Tietty, onhan meillä ollut nuorempiakin mukana.

Mitä vanhalla menopelillä liikkuvalla on aina mukanaan?

– Mukana on hyvä pitää sytytystulppaa ja pientä ruuvimeisseliä. Myös puhelin on hyvä pitää taskussa, että voi tarvittaessa soittaa kaverille.

Onko tämä kallis harrastus?

– Riippuu siitä, kuinka paljon itse osaa tehdä. Esimerkiksi maalauspalvelut ovat nykyään kalliita. Itse tekemällä säästää pitkän pennin. Näin eläkeläisenäkin sitä pystyy tekemään.

Miten yhdessä ajaminen eroaa yksin ajamisesta?

– Kun mennään porukalla, on ajettava hitaammin, jotta kaikki pysyvät koossa. Viime reissulla kolme eksyi. He ajoivat Konnunsuon baarille saakka, ennen kuin huomasivat muiden puuttuvan.

Ajatteko kokoontumisissa vain letkassa jonkin reitin?

– Ollaan ajamisen päätteeksi käyty kahvilla yhdessä. Vaihdetaan kokemuksia ja näkemyksiä. Voi esimerkiksi käydä niin, että toisella on ylimääräisenä jokin itseltä puuttuva mopon osa.

Sopiiko olettaa, että kokoontumiset järjestetään säävarauksella?

– Kyllä varmasti kävijämäärät putoavat, jos sadeilma sattuu. Innokkaimmat mopoilijat lähtevät siitä huolimatta.

JERE TOSSAVAINEN