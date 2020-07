Historianäyttely avautuu Karsturannassa tänään

0

Karsturannan historiaa esittelevä näyttely avautuu Kangaspunnan navetan vintillä tänään keskiviikkona 1. heinäkuuta. Avajaispäivänä näyttely on avoinna kello 14–18.

Karsturannan kyläyhdistyksen järjestämään näyttelyyn voi tutustua 16.7. asti torstaisin kello 16–18, sunnuntaisin kello 10–14 ja tiistaisin kello 14–16.

Jorma Tyrmin ja Paula Kärjen kokoamassa näyttelyssä on esillä kylän pelloilla keväällä suoritetuissa metallinetsinnöissä löydettyä esineistöä sekä muita vanhoja esineitä, valokuvia ja karttoja.

Näyttelyyn on vapaa pääsy. Kangaspunnan navetta sijaitsee osoitteessa Arposenniementie 262.

