Lavrenchukien perhe konsertoi huomenna Joutsenon kirkossa

0

Lavrenchukien musiikkiperhe konsertoi Joutsenon kirkossa huomenna keskiviikkona 8. heinäkuuta.

Perheen isä Igor on musiikin lisensiaatti ja harmonikkataiteilija. Äiti Svetlana on musiikin maisteri pianonsoiton alalla. Sisaruksista Anastasia ja Alena laulavat sekä soittavat omia soittimiaan, Alena viulua ja Anastasia pianoa. Perheen nuorimmista tyttäristä Maria-Kristiinan soitin on kantele ja Elisa-Lielin viulu.

Lavrenchukit osallistuvat erilaisiin tapahtumiin ympäri maailmaa. Parhaimmillaan he pitävät yli sata konserttia vuodessa.

Joutsenon-konsertin ohjelmisto koostuu heprealaisista ja suomalaisista lauluista sekä klassisista instrumentaalikappaleista.

Kello 19 alkavaan konserttiin on vapaa pääsy.