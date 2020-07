Muumi-mukeja murtautujille tuhansien eurojen arvosta

0

Joutsenossa sijaitsevasta omakotitalosta on varastettu kokoelma Muumi-astioita: useita kymmeniä mukeja, muutamia kannuja sekä laseja.

Muumi-mukeille on oma keräilijäkuntansa. Mukeista maksetaan harvinaisuuden perusteella noin kymmenestä satoihin ja jopa tuhansiin euroihin.

Joutsenosta varastetun Muumi-kokoelman arvo on poliisin asianomistajalta saaman arvion mukaan useita tuhansia euroja.

Poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä varkautena. Varastetun omaisuuden arvo ei vaikuta rikosnimikkeeseen, vaan se että varkaus kohdistui asuttuun rakennukseen.

Taloon murtauduttiin tiistain ja keskiviikon välisenä aikana, kun asukkaat eivät olleet kotona, rikkomalla ulko-oven lasi. Varkaus havaittiin keskiviikkona.

Varkaiden matkaan lähti myös ainakin Playstation-pelikonsoli ja siihen kuuluvia pelejä sekä korurasia ja vähäinen määrä alkoholia.