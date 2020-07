Urheilukeskuksesta kuoriutuu lauantaina keikkapaikka – Kotiteollisuus astuu lauteille kello 19

0

Joutsenon urheilukeskus muuttuu lauantaina pikavauhtia urheiluareenasta keikkapaikaksi, kun Kotiteollisuus konsertoi kentällä Kultsu FC:n ja Lahden Reippaan ottelun jälkimainingeissa.

Tapahtuman järjestämisestä kantaa vastuun tapahtumatuotantoon perustettu Quanxi Oy, jonka ovat perustaneet Kultsu FC:n johtokunnan puheenjohtaja Janne Borgström ja seuran markkinointi- ja myyntipäällikkö Satu Heikkanen.

– Parisataa ennakkolippua on mennyt ja uskon lisää vielä menevän, kun Kultsun pelaajat jalkautuvat tänään vielä turuille ja toreille markkinoimaan tapahtumaa, Heikkanen kertoi torstaina.

Tapahtumaan on mahdollista myydä noin 450 lippua, järjestäjien, henkilökunnan ja talkoolaisten osuudeksi on laskettu noin 50 henkeä.

Voimassa olevien kokoontumisrajoitusten puitteissa voidaan järjestää maksimissaan 500 hengen tapahtumia.

– Kyselyitä on tullut runsaasti ja eihän viime kuukausina livekeikkoja ole järjestetty.

Heikkasen mukaan korona-ajan mukanaan tuomat turvamääräykset on huomioitu konsertin järjestämisessä muutenkin kuin väkimäärän rajoittamisella. Yleisö on tarkoitus lohkoa sektoreihin, anniskelupisteitä, järjestyksenvalvojia ja vessoja on paljon, ja myös kentän päärakennusta on mahdollisuus hyödyntää.

Tapahtuma on Kultsu FC:n tukikeikka, ja Quanxi Oy nivoutuu oleellisesti joukkueeseen.

– Tarkoitus on järjestää nimenomaan tapahtumia ensisijaisesti Joutsenon alueella ja Kultsu on vahvasti mukana tapahtumissa ja tuemme sitä myös taloudellisesti. Kotiteollisuuden keikka on nyt avaustapahtuma myös uudelle yritykselle.

Kaksikolla on suunniteltu laveampikin tapahtumakattaus kesälle, mutta koronapandemia veti monelta suunnitelmalta maton jalkojen alta.

– Suunnitelmia oli ja on erityisesti musiikin ja pelitapahtumien ympärille, mutta nyt pitää tehdä asioita varovaisesti tilanteesta johtuen. Odotamme kyllä sitä, että uskaltaisi avata hanat kunnolla, Heikkanen nauraa.

Kultsu FC kohtaa Lahden Reippaan Kakkosen jalkapallo-ottelussa keskuskentällä lauantaina 11. heinäkuuta kello 14.

Kotiteollisuuden keikka alkaa kello 19, portit aukeavat keskuskentälle kello 18.

